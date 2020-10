La Maison-Blanche optimiste quant au retour du président Trump

J'ai parlé au président ce matin. [Son état de santé] a continué de s’améliorer au cours de la nuit et il est prêt à reprendre un horaire de travail normal , a indiqué son chef de cabinet Mark Meadows dans une déclaration écrite à Fox News.

Le président rencontrera ses médecins et ses infirmières ce matin pour une évaluation plus poussée de ses progrès , a-t-il ajouté.

Nous sommes toujours optimistes qu’il sera capable de revenir à la Maison-Blanche plus tard aujourd’hui. Ses professionnels de la santé statueront à cet égard plus tard aujourd’hui. Mark Meadows, chef de cabinet du président Trump

Dimanche, l’équipe médicale de l’hôpital Walter Reed avait indiqué que le président ne faisait plus de fièvre et que ses signes vitaux étaient stables, et avait avancé la possibilité que le président retourne à la Maison-Blanche dès aujourd'hui.

Notre objectif pour la journée est de le faire manger et boire et de le garder en dehors du lit autant que possible, pour qu'il soit mobile et continue de se sentir bien , avait déclaré l’un de ses médecins, Brian Garibaldi. Notre espoir est de le faire sortir de l'hôpital dès demain et qu'il poursuive ses traitements depuis la Maison-Blanche.

Âgé de 74 ans et obèse, le président Trump présente d’importants facteurs de risque qui le rendent susceptible de développer une forme sévère de la maladie, à moins d’un mois de la présidentielle du 3 novembre.