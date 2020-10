Le créateur de mode Kenzo est mort de la COVID-19

Le plus connu des designers de mode japonais, Kenzo, est mort dimanche des suites de la COVID-19 à l'âge de 81 ans, en France, où il habitait depuis plus de 50 ans.

Kenzo Takada a été le premier styliste du Japon à faire carrière à Paris, où il a travaillé toute sa vie célèbre son prénom.

Le créateur, qui avait vendu en 1993 sa marque de vêtements au géant LVMH et s’était retiré de la mode six ans plus tard, est connu pour ses imprimés graphiques et floraux. L'homme à l’allure d’éternel adolescent avait lancé en début d’année une gamme de produits axée sur le design d'intérieur.

Kenzo Takada s’est éteint le dimanche 4 octobre 2020 à l’Hôpital américain de Neuilly-sur-Seine des suites de la COVID-19 , a indiqué un porte-parole dans un communiqué, dimanche, alors que se tient la Semaine de la mode parisienne.

Né le 27 février 1939 à Himeji, près d'Osaka, Kenzo Takada se passionnait pour le dessin et pour la couture, enseignée à ses sœurs. Il est arrivé en France en 1965, par bateau, dans le port de Marseille, puis est remonté vers Paris, une ville qui le fascinait. Lui qui croyait alors n'être que de passage s'y est installé définitivement.