Un candidat du Parti saskatchewanais s’excuse d’avoir participé à un jeu de mauvais goût

Dans l'article publié en 2016, le candidat du Parti saskatchewanais était cité comme l’un des participants à ce jeu qui s'était déroulé au festival Country Thunder Saskatchewan, nommé à l’époque le Craven Country Jamboree.

[Il faut faire tourner une aiguille sur une roue dans le cadre du jeu.] Selon l'endroit où s'arrête l'aiguille, on doit boire une bière entière par un entonnoir, montrer sa poitrine, ou bien se faire tirer de la bière dans la gorge avec un pistolet à eau , expliquait le Leader-Post.

Dans un article du Saskatoon StarPhoenix dimanche, Alex Nau a présenté ses excuses pour son comportement passé.

Il y a quelques années, alors que j'étais à Craven avec des amis, j'ai participé à une entrevue qui faisait référence à cette roue du plaisir et qui engageait une action irrespectueuse , a expliqué M. Nau.

Je comprends qu'il est irrespectueux de suggérer à des femmes de participer à ce jeu et je regrette d'y avoir participé. C'était une erreur. Je ne le referai plus , a conclu Alex Nau.

Sa candidature toujours valide

Dans un communiqué de presse, le Parti saskatchewanais a expliqué qu’Alex Nau ne serait pas exclu de la formation politique pour son comportement, qualifiant tout de même ce dernier de juvénile.

Ce comportement était clairement juvénile, inapproprié et irrespectueux et n'est pas toléré par le Parti saskatchewanais. [...] Beaucoup de gens ont fait des erreurs lorsqu'ils étaient plus jeunes. Le parti estime que si une personne a appris de ses erreurs et a corrigé son comportement, la candidature de cet individu ne devrait pas être mise de côté. Par conséquent, M. Nau restera candidat , précise le communiqué du parti.

Selon le chef néo-démocrate, Ryan Meili, le Parti saskatchewanais doit montrer qu'il comprend que le comportement d’Alex Nau était inapproprié.

Les femmes méritent d'être respectées, a indiqué Ryan Meili par communiqué. Le comportement de M. Nau ne va pas en ce sens. M. Nau et [le premier ministre] Scott Moe doivent montrer qu'ils comprennent ce fait.

Avec les informations de CBC News