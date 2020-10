Décès de Tina Sartoretto, ancienne mairesse de Cobalt

Tina Sartoretto a été mairesse de Cobalt de 2010 à 2018. Pendant ces deux mandats, elle a entre autres organisé un colloque sur l'exploitation minière verte.

Laura Landers, une citoyenne de Cobalt et propriétaire d'une boutique d'art, a rappelé sur Facebook la nature généreuse de Mme Sartoretto et son soutien pour les arts et la culture.

Implication dans le milieu de l'enseignement

Avant de se lancer en politique municipale, Tina Sartoretto avait œuvré pendant plusieurs années dans le milieu de l’éducation postsecondaire.

Mme Sartoretto a commencé sa carrière au Collège Cambrian, où elle a enseigné les sciences de la santé avant d’occuper le poste de secrétaire générale.

Elle a par la suite été vice-présidente à l’enseignement et aux services étudiants au Collège Boréal puis doyenne des sciences de la santé.

Diplômée de l’Université Laurentienne en 1974, elle était membre du Conseil des gouverneurs de cette institution d’enseignement sudburoise depuis 2015.

Tina était une leader dont la passion pour le Nord de l’Ontario était sans limites , a déclaré Robert Haché, recteur de l’Université Laurentienne.

Elle a été une voix puissante pour la Laurentienne, une ardente défenseure de la Francophonie et une championne de l’immense potentiel du Nord de l’Ontario. Robert Haché, recteur de l'Université Laurentienne

Mme Sartoretto a présidé le comité mixte du Sénat et du Conseil des gouverneurs sur le bilinguisme.

L’ancien recteur de l’Université Laurentienne Dominic Giroux, décrit Tina Sartoretto comme une femme très impliquée.

Quand Tina assistait à une réunion, les choses n’étaient jamais ennuyeuses! Mes plus sincères condoléances à sa famille et à ses amis. Dominic Giroux, PDG de l'hôpital Horizon Santé-Nord et ancien recteur de l'Université Laurentienne

L'ancienne mairesse avait notamment participé en 2018 au comité de sélection de la nouvelle doyenne de l’École de médecine du Nord de l’Ontario, rappelle M. Giroux.

Des députés de la région ont partagé leurs condoléances sur les réseaux sociaux.

Le député fédéral de Timmins—Baie James, Charlie Angus, et le député provincial de Timiskaming—Cochrane, John Vanthof, ont souligné la personnalité forte de Mme Sartoretto.

Elle n’a jamais été subtile pour faire passer son message et ses rires remplissaient la pièce. Elle a servi les citoyens avec honneur. Charlie Angus, député fédéral de Timmins—Baie James

C’était une véritable personnalité du Nord, et elle nous manquera , écrit John Vanthof.

La date des obsèques de Tina Sartoretto n'a pas été annoncée.