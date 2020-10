La région Évangéline fait face à la flambée du prix des maisons

J'ai hâte d'être chez moi et de pouvoir dire que l'Île, c'est maison . C'est toute heureuse que Gabrielle Doré foule pour la première fois le terrain qui accueillera son futur logement d'ici la fin du mois d'octobre. Cette Québécoise d'origine est arrivée dans la province en 2018. Après deux ans en appartement, elle a décidé de devenir propriétaire.

Malheureusement, Gabrielle Doré a un budget limité. Du coup, elle n'a pas réussi à trouver son bonheur dans la région Évangéline, un lieu qu'elle apprécie particulièrement et qui se situe proche de son lieu de travail à Summerside.

Pour Gabrielle Doré, le marché immobilier dans la région Évangéline est trop cher et trop compliqué.

Après des recherches infructueuses dues aux prix trop élevés, au manque de choix ou aux maisons demandant d'importantes rénovations, elle a décidé de s'acheter un terrain afin d'y mettre une maison mobile. Les délais font peur, surtout pour un premier acheteur comme moi. Cela prend un peu plus de temps afin de comprendre les étapes et les papiers liés à l'achat d'une maison. Deux jours pour faire cela n'est pas assez , explique-t-elle.

Kevin Gallant est agent immobilier à Summerside depuis 18 ans. Il vend aussi des maisons dans la région Évangéline depuis toutes ces années. Pour lui le marché a complètement changé. Les prix dans la région ont augmenté de 20 à 40 % dans les derniers mois, assure-t-il.

Et en cette matinée d'octobre, il installe un nouveau panneau, vendu, devant l'une des propriétés dont il s'occupe à Abram-Village. J'ai vendu cette maison en deux, trois jours, explique-t-il. Car les maisons dans la région se vendent comme des petits pains. Kevin Gallant n'est pas le seul agent immobilier à multiplier les ventes rapides dans les derniers mois dans ce marché.

Dans la région cela prend des fois, un, deux ou trois jours, pour obtenir des offres et vendre des maisons, avant cela prenait des mois pour faire la même chose.

Et les changements ne s'arrêtent pas là pour lui. Les pratiques connues à Charlottetown ont aussi fait leur apparition dans la région Évangéline, à commencer par les offres multiples, des offres toujours supérieures au prix demandé.

Des nouveautés qui s'expliquent tout naturellement selon lui : hausse de la demande, un faible nombre de nouvelles constructions ainsi qu'une bonne gestion de la COVID-19 par les autorités sanitaires de la province. Ces facteurs ont accéléré les ventes, ont fait grimper les prix et ont attiré de nombreux investisseurs, principalement de l'Ontario, désireux de s'installer dans la province. Pour nous les prix sont élevés, mais pour eux ce marché est très abordable, explique Kevin Gallant.

Je reçois chaque jour des courriels et des appels d'Ontariens me demandant quand il sera possible de venir à l'Île pour visiter des maisons. Aujourd'hui, certains font des visites par Facetime, ensuite ils font des offres.

Kevin Gallant, agent immobilier