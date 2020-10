Directives pour célébrer l'Halloween en toute sécurité

Les grands rassemblements étant à éviter actuellement, la fête du 31 octobre doit se célébrer en petits groupes et à l’extérieur. Les autorités sanitaires recommandent aux gens de s’en tenir à leur propre quartier et d’éviter les endroits achalandés.

Les gens souffrant de symptômes de la COVID-19 ne doivent pas prendre part à l'Halloween.

«Restez dans votre quartier», demandent les autorités sanitaires. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

L'Halloween avec les enfants

Soyez créatif et intégrez le masque non médical à votre costume et à celui des enfants, disent les autorités sanitaires. Elles recommandent d'éviter de mettre un masque d'Halloween sur le masque sanitaire, ce qui pourrait rendre la respiration difficile.

Lorsque vous distribuez des friandises, utilisez des pinces pour permettre un plus grand espace entre vous et les enfants. Les bonbons ne devraient pas se trouver dans un bol où tout le monde pige.

Ne distribuez que des friandises préemballées.

Vous n’avez pas besoin de nettoyer chaque friandise. Vous devriez plutôt vous laver les mains après avoir manipulé des bonbons et ne pas toucher votre visage , notent les autorités sanitaires.

Si vous le pouvez, restez devant votre porte pour distribuer les friandises. Les enfants n’auront ainsi pas besoin de toucher la porte ou la sonnette. Le Centre de contrôle des maladies de la Colombie-Britannique

Les autorités sanitaires demandent aux fêtards de se laver les mains régulièrement. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Les fêtes pour adultes

Si vous célébrez l’Halloween entre adultes, évitez de partager de la nourriture, des boissons, des joints, des cigarettes ou des vapoteuses , écrit le Centre de contrôle des maladies.

Les groupes devraient passer plus de temps à l’extérieur et être limité à six personnes.

Si vous utilisez des décorations, évitez les accessoires qui peuvent provoquer la toux, comme les machines à fumée.

Enfin, lavez-vous souvent les mains et désinfectez les surfaces les plus souvent touchées, rappellent les autorités sanitaires.