Près de 40 000 signataires d’une pétition pour maintenir les sports d’équipe

Une mobilisation pour le maintien des sports d'équipe en zone rouge continue de prendre de l’ampleur à quelques heures d’une probable annonce du gouvernement Legault sur l’interdiction des sports collectifs dans les régions les plus affectées par la COVID-19.

Lundi matin à 7 h, plus de 37 000 personnes avaient signé une pétition mise en ligne vendredi  (Nouvelle fenêtre) , soit quelques minutes à peine après Radio-Canada eut consulté un document de travail de la santé publique dévoilant ses intentions d'interdire les sports comme le soccer, le hockey et le football à Québec et Montréal, par exemple.

Les instigateurs de la pétition réclament de ne pas annuler les sports d'équipes parascolaires et civils en zone rouge, « puisqu'il s'agit d'une décision démesurée ».

Le sport est, pour beaucoup de gens, surtout les jeunes, tout ce qu'il leur reste pour maintenir leur santé mentale en ce temps de pandémie où il est presque impossible de retrouver du positif , déplorent-ils.

Décisions définitives?

En point de presse vendredi après-midi, le premier ministre François Legault a affirmé que les décisions de la santé publique concernant la pratique du sport dans les régions sous le palier d'alerte rouge ne sont pas définitives, mais qu'elles le seront lundi.

Le document de travail consulté par Radio-Canada indique aussi clairement que les activités sportives individuelles comme la course à pied seront permises en zone rouge, dans le respect de la distanciation physique.

