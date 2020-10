Jour d'élections partielles dans le quartier Cumberland

Dix noms se retrouvent sur le bulletin de vote pour remplacer l'ancien conseiller et actuel député provincial Stephen Blais dans le quartier le plus à l'est de la ville. Cumberland compte plus de 50 000 habitants répartis dans la banlieue d'Orléans et une vaste zone rurale qui englobe les anciens villages de Navan, Vars, Carlsbad Springs et Sarsfield.

Un candidat, Denis Labrèche, a déclaré quelques jours avant le vote qu'il se retirait de la course pour prendre une promotion au sein du gouvernement fédéral, mais son nom reste sur le bulletin de vote.

La campagne a été inhabituelle en raison de la pandémie. Les candidats ont dû faire du porte-à-porte en portant des masques et en respectant la distanciation physique. Seuls deux débats ont eu lieu, tous les deux virtuellement.

La Ville d'Ottawa a pris des mesures supplémentaires pour tenir le vote dans ce contexte particulier.

La Ville a reçu 1 400 demandes de bulletins de vote spéciaux, qui peuvent encore être déposés au bureau des élections sur le chemin Cyrville ou au centre de service à la clientèle de la Ville à Orléans sur le boulevard Centrum jusqu'à 16 h 30, lundi.

Les responsables ont également exhorté les électeurs à désigner un mandataire pour voter à leur place s'ils estiment ne pas pouvoir se présenter en personne. Un électeur peut nommer un mandataire jusqu’à 17 h.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Cumberland, le quartier 19 à Ottawa, est celui le plus à l'est de la ville. Photo : Ville d'Ottawa

Où se rendre pour voter lundi?

Les résidents qui souhaitent voter en personne aujourd'hui peuvent se rendre dans l'un des huit endroits suivants de 10 h à 20 h. Les bureaux de vote offriront un vote sans bureau de vote fixe, ce qui signifie que vous pouvez voter à n’importe quel bureau de vote, quelle que soit votre adresse , peut-on lire sur le site de la ville.

Salle communautaire Bearbrook, 8720, chemin Russell

Centre communautaire Carlsbad Springs, 6020, chemin Piperville

Centre récréatif François-Dupuis, 2263, boulevard Portobello

Centre commémoratif de Navan, 1295, chemin Colonial

Église Redeemer Alliance, 4825, chemin Innes

Aréna et salle communautaire R.-J.-Kennedy, 1115, chemin Dunning

Salle communautaire de Sarsfield, 3585, chemin Sarsfield

Centre communautaire South Fallingbrook, 998 rue Valin

La Ville a installé des panneaux de plexiglas dans les bureaux de vote. Tous les électeurs doivent porter le masque. La papeterie et les stylos ne seront pas réutilisés.