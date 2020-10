Des masques dans la cour d'école, mais pas (encore) en classe

Ainsi, le ministre Jean-François Roberge, devrait annoncer que le port du masque deviendra obligatoire dans la cour d’école, en zone rouge. La nouvelle restriction pourrait s’appliquer à partir de la 4e année du primaire jusqu’à la 5e secondaire.

À l’heure actuelle, les élèves de ces niveaux doivent porter le masque lors de leurs déplacements dans l’école et dans les autobus scolaires. Depuis la rentrée scolaire, les responsables de la santé publique constatent que le respect de la bulle class est particulièrement difficile dans les cours d’école. La mesure permettrait de limiter les risques de transmission de la COVID-19.

Cela dit, tard hier soir, la Santé publique ne recommandait toujours pas le port du masque en classe, comme c’est le cas notamment en Ontario. Cette position reposerait sur l’absence de données scientifiques concluantes sur l’efficacité du couvre-visage dans ce contexte.

Réduire la taille des groupes et le présentiel

Le ministre Roberge devrait aussi annoncer des modifications à la présence en classe au secondaire, toujours en zone rouge. La décision aurait été prise de réduire la taille de certains groupes. Les classes de 4e et 5e secondaire seraient particulièrement ciblées. L’idée de réduire le temps de présence des élèves en classe a aussi fait son chemin au gouvernement. Des cours pourraient ainsi devoir être donnés à distance.

Le sport-études serait maintenu à condition que la bulle classe corresponde à la bulle sport. Actuellement, deux bulles sont permises, une pour la classe, l’autre pour le sport. Dorénavant il n’y en aurait plus qu’une ce qui pourrait causer de sérieux problèmes logistiques dans les écoles. Le premier ministre François Legault a affirmé la semaine dernière que le maintien du sport à l’école était important à ses yeux. La solution d’une seule et même bulle pourrait être présentée comme un compromis.

La présence en classe suspendue à l’université et au cégep

Sans grande surprise, la présence en classe au cégep et dans les universités devrait être officiellement suspendue. Dans les faits, cette décision ne devrait pas changer grand-chose. En zone rouge, de nombreuses institutions avaient déjà décidé de limiter au minimum la présence des étudiants sur place. Certains laboratoires étaient notamment maintenus en présence des étudiants, ce qui serait dorénavant interdit.

Au tour des gyms

Tout indique par ailleurs qu’après avoir eu un sursis de quelques jours, les centres d’entraînement, les gyms, fermeront aussi leurs portes. La Santé publique constate qu’ils sont aussi des lieux de socialisation, ce qu’on essaie d’éviter le plus possible en ce moment. Le gouvernement a essuyé un feu nourri de critiques la semaine dernière pour avoir fait fermer les bibliothèques, les musées et les cinémas prétextant que les contacts sociaux y étaient nombreux et fréquents. Dans ce contexte, il devenait difficile de maintenir les centres d’entraînement ouverts.

Les sports collectifs seront aussi suspendus parce qu’ils provoquent des rassemblements. Le gouvernement pourrait toutefois insister sur la pratique de sports ou d’activités individuels ou en duo.

Appel à télécharger l’application de contacts