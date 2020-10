Fin des tests sans rendez-vous : le nombre de cas diminuera, selon certains experts

Le nombre de cas de COVID-19 en Ontario sera artificiellement plus bas dans les semaines à venir parce que les tests de diagnostic seront effectués sur rendez-vous seulement.

C’est ce qu’affirment des experts en maladies infectieuses.

Le Dr Sumon Chakrabarti, spécialiste des maladies infectieuses chez Trillium Health Partners à Mississauga, a déclaré que le nombre de cas - à partir de cette semaine - ne sera pas fiable en Ontario parce que le gouvernement provincial rendra disponible le dépistage du COVID-19 sur rendez-vous seulement à partir de mardi.

Les tests sans rendez-vous étaient disponibles pour la dernière fois samedi. Ceci signifie que les personnes qui souhaitent subir un test de dépistage de la COVID-19 doivent prendre rendez-vous par téléphone ou en ligne.

Toutes les plages déjà réservées

À Toronto, certains centres d'évaluation, notamment ceux de l'hôpital Mount Sinai, l'hôpital Michael Garron, le University Health Network et Unity Health Toronto, prennent des rendez-vous en ligne. Les plages horaires disponibles sont déjà réservées pour certains de ces centres pour mardi et mercredi.

Le nombre de cas positifs va artificiellement diminuer dans les prochains jours , a déclaré le Dr Chakrabarti en entrevue à CBC Toronto dimanche.

Dans les dernières semaines, nous avons constaté une augmentation soutenue des cas , souligne le Dr Chakrabarti. Les chiffres ne seront plus fiables.

Aucun des centres d'évaluation ne doivent offrir des tests de dépistage à partir de dimanche. Certains étaient fermés, tandis que d'autres étaient ouverts sur rendez-vous seulement et leurs plages horaires étaient totalement réservées.

Les personnes à faible revenu affectées

Selon le Dr Andrew Boozary, directeur général de la médecine sociale du University Health Network, les gens pourraient avoir de la difficulté à prendre des rendez-vous.

il y aura sans aucun doute un effet sur le nombre de cas , selon le Dr Boozary.

Selon lui, le nouveau modèle basé sur les rendez-vous pourrait être difficile d'accès pour les personnes à faible revenu, car elles pourraient ne pas avoir accès à Internet pour prendre des rendez-vous ou accès aux jours de maladie qui leur permettraient de s'absenter du travail pour une heure de rendez-vous spécifique.

De plus, attendre pour avoir un rendez-vous pourrait signifier que certaines personnes ne s’isolent plus entre l’apparition des symptômes et le rendez-vous en question, a-t-il ajouté.

180 tests de moins par jour

Ruben Rodriguez, directeur des centres d'évaluation COVID-19 de l'Hôpital Humber River, a déclaré que les deux centres d'évaluation de l'hôpital testeraient 180 personnes de moins par jour maintenant qu’ils n’acceptent que les rendez-vous.

Selon lui, le nombre de tests que nous allons faire en ce moment correspond aux vrais individus qui ont besoin d'un test .

L'hôpital Humber River soutient le passage au test sur rendez-vous uniquement parce que cela signifie que les gens n'ont pas à attendre dans le froid pendant des heures, a-t-il ajouté.

Dans un communiqué de presse publié vendredi, le gouvernement a déclaré que les centres de test mobiles et de dépistage automatique permettront à la province de rejoindre les populations vulnérables dans les quartiers où le nombre de cas est élevé et dans les foyers de soins de longue durée où des centaines de décès sont survenus au printemps.

Le gouvernement a déclaré qu'il souhaitait également augmenter le nombre de pharmacies où les personnes ne présentant aucun symptôme peuvent se faire dépister.