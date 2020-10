Régis Labeaume en remet sur les éclosions dans les bars de Québec

Vous prenez les deux bars, et la santé publique ne peut pas le dire, mais c’est scientifique, ça part de là, et on les remercie , a affirmé Régis Labeaume au tout début de son entrevue à Tout le monde en parle lundi soir.

Une éclosion imposante a été déclarée à la fin du mois d’août au bar Kirouac à la suite d’une soirée karaoké. La santé publique a par la suite confirmé que 80 cas étaient liés à cette éclosion. La microbrasserie La Souche et le bar le Pub X ont aussi fait face à des éclosions à Québec.

C’est comme ça, ça commence avec un cas, puis ça devient 80. Mais je ne veux pas dire qu’ils sont responsables de tout, parce que là, un autre va me poursuivre , de lancer Régis Labeaume par la suite, faisant référence à une mise en demeure qu’il a reçue cette semaine de la part de la station de radio CHOI.

Le maire a donc acquiescé à la question qui mentionnait que la population payait pour l’insouciance de la minorité . Depuis cette semaine, sa ville a basculé dans le palier d’alerte rouge du gouvernement en temps de COVID-19, l’alerte maximale.

Avant d’en arriver là, le gouvernement avait aussi décidé d’interdire le karaoké dans tout le Québec.

La station CHOI Radio X, à Québec Photo : Radio-Canada / Marc Andre Turgeon

Salutations aux avocats de CHOI

Dans la mise en demeure concernant l’arrêt des diffusions de publicité par la Ville de Québec à CHOI Radio X, le propriétaire de la station, RNC Média, exige que la Ville reconnaisse publiquement les efforts de la radio pour soutenir les directives sanitaires.

Ce que M. Labeaume n’a pas fait dimanche soir. Il n’a cependant pas voulu faire de lien direct entre les décisions de CHOI et la hausse du nombre d’infections au coronavirus à Québec.

Je ne suis pas capable de faire ce lien-là. Je salue aussi les avocats de CHOI qui doivent écouter en ce moment , a-t-il lancé.

Rappelons que le 28 septembre, la Ville de Québec a annoncé qu’elle retirait ses publicités des ondes de CHOI puisque cette station allait, d'après elle, à l'encontre du message de la santé publique. De nombreuses entreprises ont emboîté le pas.

M. Labeaume se défend d’avoir créé un mouvement. Nous, on l’a fait parce qu’on veut gérer cette crise. On réalise qu’un message qui est cruel dans le contexte, c’est la banalisation de la pandémie, donc on a agi.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, lors de son passage à Tout le monde en parle Photo : Radio-Canada

Échanges cordiaux sur le tramway

Puisque la vice-première ministre Geneviève Guilbault, responsable de la Capitale-Nationale, était également une des invités de Tout le monde en parle dimanche, Régis Labeaume n’a pas voulu répondre à la question concernant l’avancement du projet de 3e lien entre Québec et Lévis.

Mais, il a fait le point sur le projet structurant de transport en commun et son urgence à vouloir aller de l’avant avec l’appel d’offres.

On est prêt à aller de l’avant, parce que ça nous permet d’avoir des confirmations dans huit ou dix mois. Et puis, là, le BAPE va rentrer, et on va pouvoir faire des alinéas dans le contrat. On peut faire ça en même temps , a-t-il expliqué.

Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) doit remettre son rapport au début du mois de novembre. Avant d’aller en appel d’offres, la Ville de Québec doit obtenir l'aval du conseil des ministres.

À ce sujet, Geneviève Guilbault n’a pas voulu s’avancer, indiquant qu’une annonce aura lieu prochainement concernant la mise à niveau de l’étude d’achalandage du projet de tramway.

Elle a surtout voulu réitérer que le tramway est un projet très important à Québec . Une référence possible à la sortie de Québec solidaire, le 13 août, qui a accusé le gouvernement Legault de voir faire couler le projet.

Lors de l’entrevue de la ministre Guilbault, les échanges entre le maire et cette dernière ont été peu nombreux, et cordiaux, avec quelques rires.

Élections municipales?

Comme à son habitude depuis quelques mois, le maire de Québec n'a pas voulu infirmer ni confirmer qu'il allait se présenter pour un autre mandat lors des élections municipales l'an prochain.

Je ne sais pas encore, ça dépend de la journée. Des jours, je trouve ça difficile , a-t-il confié.

Il dit être rendu à l'étape de se demander ce qu'il recommanderait à un ami dans la même position que lui.

En 2019, Régis Labeaume s'est absenté durant deux mois pour combattre un cancer de la prostate.