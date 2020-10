Mort de Joyce Echaquan : manifestation à Toronto

Ils ont marché le long de l’avenue University où se trouvent trois hôpitaux du centre-ville de Toronto. Cet endroit a été choisi pour rappeler les derniers moments tragiques de la femme attikamekw à l’hôpital de Joliette, au Québec, plus tôt cette semaine.

Après une cérémonie fidèle à la tradition autochtone, les participants ont déposé des fleurs et des affiches à la mémoire de la victime devant chacun des trois hôpitaux.

Audrey Huntley est l'organisatrice de cette marche et la cofondatrice du groupe No More Silence.

Ces manifestants dénoncent le racisme systémique ainsi que les violences faites aux femmes autochtones. Le respect, la dignité et le traitement équitable des personnes autochtones sont au coeur de leurs revendications.