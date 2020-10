Nouveau cas de COVID-19 au foyer de soins de longue durée Peter D. Clark à Ottawa

Un autre cas de COVID-19 avait été recensé au foyer de soins de longue durée Peter D. Clark, a annoncé dimanche la directrice générale des services sociaux et communautaires de la Ville d'Ottawa, Donna Gray.

Il nous a été confirmé qu'un autre membre du personnel de Peter D. Clark a reçu un résultat positif de COVID-19 , est-il écrit dans le communiqué.

Mme Gray a indiqué que les familles, le personnel et les résidents ont été mis au courant de la situation.

Les deux éclosions déjà annoncées au Centre d'accueil Champlain et au foyer de soins de longue durée Garry J. Armstrong sont restées stables au courant du week-end.

Sept employés du Centre d'accueil Champlain et deux autres du foyer de soins de longue durée Garry J. Armstrong ont reçu un test positif vendredi dernier.

On mentionne que les résidents se trouvent présentement en isolement et que des tests de dépistage seront effectués sur les personnes ayant reçu un test positif, qu'elles présentent des symptômes ou non.