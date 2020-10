COVID-19 : pas de vaccination générale prévue au Royaume-Uni

Nommée au printemps par le gouvernement présidente du groupe de travail chargé de la vaccination contre le coronavirus, Kate Bingham a déclaré au Financial Times qu'une vaccination générale de la population ne se produira pas .

Nous avons juste besoin de vacciner toutes les personnes à risque , a-t-elle expliqué dans un entretien mis en ligne dimanche soir.

On parle du "temps qu'il faudra pour vacciner toute la population", mais c'est erroné. Il n'y aura pas de vaccination des personnes de moins de 18 ans. Ce sera un vaccin pour les seuls adultes, pour les personnes âgées de plus de 50 ans, et particulièrement pour le personnel soignant, le personnel des maisons de retraite et les plus fragiles

Kate Bingham, chargée de la vaccination contre le coronavirus