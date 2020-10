Peu d’aide pour les Estriens qui ont besoin d’un logement adapté

Une opération coûteuse pour laquelle ils n’ont pas encore reçu d’aide financière du gouvernement.

Ils ont néanmoins décidé d’aller de l’avant avec le projet, puisqu’il devient de plus en plus difficile de marcher pour Philippe Normandin qui souffre de paraparésie spastique.

Ça porte aussi le nom de maladie de Strumpell-Lorrain et dans mon cas, c'est la forme pure. La forme pure, ça touche juste les jambes. C'est plutôt encombrant parce que je dois toujours faire attention où je mets les pieds , explique-t-il.

Avec un état qui se dégrade, Philippe devait quitter la maison familiale où il peinait à monter les escaliers.

Transformer un garage en loft adapté

Après un an de recherches infructueuses pour un appartement adapté à Sherbrooke, Édith et son conjoint offrent à Philippe de transformer le garage en loft avec l'aide d'amis.

On a commencé la mi-juin et Philippe est entré au début septembre , souligne René Labrie, le conjoint d’Édith.Les travaux ont coûté 40 000 $, mais la famille n’a toujours pas reçu l'aide du gouvernement évaluée à 15 000 $.

J'ai fait la demande. J'ai envoyé un courriel. J'ai rempli les informations. Je n'ai jamais eu de retour de personne. Vu que ça pressait, je n'ai pas attendu. On fonce et on le fait quand même , décrit Édith.

La famille Normandin déplore que la communication soit difficile avec le gouvernement et le programme de subvention demeure peu flexible.

Nous autres, on pouvait se permettre de le faire quand même, mais il y a des gens qui ne pourront pas faire ça. C'est malheureux. Il faut que ça change. Il faut qu'il se passe quelque chose , explique Édith.

La famille Normandin est doublement affectée. La soeur de Philippe, Joannie, a la même maladie. Dans son cas, elle devra installer une plateforme élévatrice chez elle à Magog. Elle apprécie la générosité de sa soeur envers leur frère.

C'est vraiment un don de soi. C'est vraiment une belle générosité. Il le mérite amplement, affirme Joanie.

Pour sa part, Philippe espère un jour pouvoir rendre la pareille à sa sœur Édith pour ce cadeau qui lui permet de garder son autonomie.

J'ai besoin de sentir que je peux m'accomplir malgré mon problème de santé , explique Philippe.

À l'âge de 42 ans, Philippe est heureux dans son loft. Il a repris ses études à l'université pour devenir conseiller en orientation.

D’après le reportage de Jean Arel