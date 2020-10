Éclosion de COVID-19 dans la Ligue de hockey d'Aylmer

Dans une note sur le site Internet de la ligue, on apprend que cette suspension sera en vigueur jusqu'au 14 octobre inclusivement .

La santé publique n'est pas en mesure de dire combien de joueurs sont infectés, mais la ligue confirme qu'il y a plusieurs.

Vendredi, deux arénas ont dû être fermés pour procéder au nettoyage et à la désinfection des lieux.

La Ville de Gatineau avait publié un communiqué dans lequel on pouvait lire qu'elle fermait de manière temporaire et préventive les arénas Frank-Robinson et Paul-et-Isabelle-Duchesnay du secteur d'Aylmer pour la soirée .

Les activités ont repris dès le lendemain.

D'après Action Santé Outaouais, cette éclosion est le parfait exemple qui illustre la nécessité de mettre un terme aux sports d'équipe temporairement.

Denis Marcheterre, président d'Action Santé Outaouais. (archives) Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Denis Marcheterre, le président d'Action Santé Outaouais estime qu'il y a quelque chose de contradictoire dans le fait de permettre la pratique de sport d'équipe en pleine pandémie.

La gestion d'une pandémie, c'est d'éviter les contacts sociaux le plus possible, d'au moins maintenir une distance entre les gens , explique-t-il en entrevue.

Quand on fait du sport dans une ligue de garage, on vient en contradiction avec le principe de base qui est de maintenir les distances. Denis Marcheterre, président d'Action Santé Outaouais

Puisque tous les joueurs ont été en contact étroit avec les joueurs infectés, ils doivent tous subir un test de dépistage et s'isoler pendant 14 jours, selon les règles de Hockey Québec avant de retourner sur la glace.

Cette éclosion survient alors que l'Outaouais a enregistré sa plus importante augmentation de cas de COVID-19 au sein de la population. Dans les dernières 24 heures, 39 nouveaux cas ont été dépistés.

Le premier ministre François Legault doit faire une annonce lundi sur l'avenir des sports d'équipe en zones rouges.

Avec les informations de Marielle Guimond