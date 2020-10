Un premier week-end de football scolaire à saveur unique en Outaouais

C’est fâchant si ça arrête avant que ça commence pour vrai , a mentionné l’entraîneur-chef et coordonnateur défensif des l’équipe cadette des Tigres d'Hormisdas-Gamelin, Kevin Allaire.

Il fait référence au spectre de la zone rouge qui flotte au-dessus de l’Outaouais, avec l’augmentation des cas de COVID-19. Football Québec a annoncé jeudi soir que toutes les activités devaient être interrompues pour les équipes qui se trouvaient sous le niveau d’alerte maximal.

C’est pourquoi Allaire, tout comme son adversaire Kevin Domingue, entraîneur-chef du Phénix de Nicolas-Gatineau, avaient un message clair pour leurs joueurs avant la rencontre de dimanche : jouez ce premier match comme si c’était aussi le dernier de la saison.

Ça te fait jouer à fond. Tu te dis : "Ça se peut que je ne rembarque pas sur le terrain la semaine prochaine", donc tu joues chaque jeu comme si c’était ton dernier , a raconté Zachary Clément, qui occupe presque toutes les positions défensives avec le Phénix.

Son club a remporté une victoire de 64-48 dans une reprise de la finale de l’an dernier. Malik Turpin se réjouissait pour sa part que toutes les semaines de préparation aient pu être utiles.

Je suis content parce qu’on n’a pas pratiqué pour rien , a lancé le receveur des Tigres. On espère pouvoir jouer au moins une ou deux autres parties pour pas que ça arrête tout de suite.

Montagne russe d’émotions avant le premier match

La montagne russe d’émotions qu’on a eu à vivre, ç’a été très difficile pour le moral , a souligné Domingue, en référence au déroulement de la semaine qui a mené à cette première rencontre.

Les entraîneurs des Mustangs de Maniwaki et de l’Arsenal de Nouvelle-Frontière l’ont aussi vécu avant leur match de samedi.

[Vendredi matin], on a reçu la nouvelle de Football Québec que tout était annulé à travers la province, donc on a averti toute l'équipe qu'il n'y avait pas de match. Finalement, ils ont renversé leur décision pour que ça soit juste pour les zones rouges, donc on a rappelé tous les joueurs personnellement pour leur dire qu'il y avait un match , a expliqué Vincent Bourgon, pilote de l’Arsenal.

Son équipe a affronté les Mustangs samedi et a signé une victoire de 32-14. L’entraîneur a passé la journée à remettre la pâte à dents dans le tube pour récupérer ses joueurs qui avaient fait d’autres projets , a pour sa part illustré l’entraîneur de Maniwaki, Martin Lampron.

Son joueur Audrick Daigle suit avec attention la progression de la pandémie et l’impact qu’elle risque d’avoir sur son sport préféré.

Pendant la semaine, je voyais les cas augmenter. On a tapé dans le mille et que je me disais qu'un jour, on ne pourra pas jouer. Malheureusement, ça risque d'être notre seule partie, mais j'aimerais continuer et faire toute notre saison , explique le centre-arrière et plaqueur défensif.

Une situation surveillée de près

La montée des cas dans la région et dans la province et son impact sur le sport scolaire représente une préoccupation de tous les instants pour le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) en Outaouais.

On gère ça à la minute près , a expliqué Hélène Boucher, la directrice générale de l’organisme. Si jamais on tombe dans le rouge, on souhaite qu’on le soit pas trop longtemps pour qu’on puisse revenir au orange pour avoir une normalité le plus possible.

Le football est le seul sport scolaire qui serait touché immédiatement si l’Outaouais basculait dans une zone rouge. Les ligues pour les sports intérieurs commencent généralement à la fin du mois d’octobre ou le début du mois de novembre.

Mme Boucher souligne l’importance du sport dans le parcours scolaire de plusieurs élèves et dans leur santé mentale. Elle a bon espoir qu’avec un effort collectif, les jeunes n’auront pas à subir des contrecoups trop difficiles cet automne.

Les joueurs de football eux estiment faire leur part pour limiter les risques de contagion. On met nos masques, on ne se colle pas trop. À l’école, on reste avec classe-bulle dehors et à l’intérieur, au dîner , a souligné le joueur de ligne des Mustangs, Olivier Lafrenière.

Ces jeunes de 13 et 14 ans promettent de respecter les règles sanitaires afin ne pas permettre au virus de gagner davantage de terrain.