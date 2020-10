Sainte-Agathe : la fibre optique ravive l’espoir d’un meilleur service Internet

S’il y a du vent ou si mon fils joue aux jeux vidéo, impossible pour moi de faire une conférence Zoom , raconte Joel Lemoine, qui a toujours habité à Sainte-Agathe.

Il a vu le petit village passer de quelques centaines d’habitants, alors que tout le monde se connaissait, à environ 750 âmes. Le souci, c'est que l’infrastructure Internet n’a pas évolué en fonction de l’augmentation de la population et le réseau s’est dégradé au fil des années.

La pandémie de COVID-19 est venue mettre en lumière les problèmes flagrants de connectivité des zones rurales du Manitoba. Parmi celles-ci, il y a le petit village francophone situé sur les bords de la rivière Rouge, à 40 km au sud de Winnipeg.

Moi, personnellement, je dois me fier sur cette technologie pour me connecter avec mes clients. Mais on ne peut pas être plus qu’une personne sur le réseau chez moi.

Joel Lemoine, résident de Sainte-Agathe