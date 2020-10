Épuisées, des infirmières de l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke sonnent l’alarme

Ayant le sentiment que le CIUSSS de l’Estrie-CHUS ne saisit pas l’urgence de la situation, elles se tournent vers les médias. Elles ont toutefois choisi de s’exprimer à visage couvert par crainte de représailles de leur employeur.

On sent que c’est sur le bord d’arriver, qu’un patient va décéder ou faire une chute de laquelle il va décéder plus tard… en raison du manque de surveillance et du manque de temps. Nadine*, Infirmière de l’urgence à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke

Dans cet hôpital où convergent tous les patients de l’Estrie soupçonnés d’être atteints de la COVID-19, les conditions de travail des infirmières, qui étaient déjà difficiles avant la pandémie, se seraient grandement détériorées au cours des derniers mois.

Des quarts de travail obligatoires qui durent 16 heures, une augmentation draconienne du nombre de patients par infirmière et des journées complètes sans pause repas, cette nouvelle réalité serait principalement engendrée par un important manque de main-d’œuvre.

Des patients qui paient le prix

Avec la deuxième vague de COVID-19 qui commence à balayer le Québec, ces infirmières s’inquiètent plus que jamais pour leurs patients et elles-mêmes.

En plus d’être moins nombreuses pour surveiller l’état des patients, elles affirment manquer de temps pour s’assurer de bien les évaluer. Elles estiment que les usagers les plus vulnérables paient déjà le prix de leur surcharge.

On n’a pas le temps de mobiliser nos personnes âgées, de les faire marcher, on n’a pas le temps de les aider à manger, de les hydrater, de les amener aux toilettes. Nadine*, infirmière de l'urgence à l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke

Si la situation est déjà extrêmement difficile, les infirmières craignent qu'elle empire cet automne.

On voit l’hiver arriver et on n'est déjà plus capable d’effectuer des soins de manière sécuritaire. Qu’est-ce que ça va être cet hiver, au pire de notre pic hivernal d’influenza et de gastro et autres, sans même parler de la COVID? , demande l'une d'entre elles.

Déficit de personnel soignant

Ces infirmières affirment comprendre que de nombreuses professionnelles, dont celles qui sont immunosupprimées ou enceintes, ont été écartées de l’urgence en raison de la pandémie. Elles déplorent toutefois que ces travailleuses n'aient pas été remplacées. La situation creuserait davantage le déficit d’infirmières déjà existant et rien ne serait fait en amont pour le résorber.

Les problématiques d’horaire de moins 9 ou moins 10 (infirmières), c’est connu deux mois à l’avance, puis on compte sur les gens sur le plancher pour rester sur place à ce moment-là , décrit Germain*, un infirmier de l'urgence.

Les infirmières rencontrées par Radio-Canada soulignent que ce manque de personnel mène à l’épuisement des travailleuses, qui peineraient à garder la tête hors de l’eau. Selon leur témoignage, plusieurs infirmières tombent ainsi en arrêt de travail prolongé.

On a l’impression d’être des citrons; on se fait presser, presser, presser, puis la personne qui n’a pas de jus, ben elle va en maladie, puis on va en presser une autre après cela. Sylvie*, infirmière de l’urgence à l’Hôtel-Dieu de Sherbrooke

Pour tenter de limiter les heures supplémentaires obligatoires, des infirmières s’organisent elles-mêmes pour trouver des remplaçantes pour des quarts de travail qui n’ont pas été comblés par l’employeur. Par l’entremise d’une page Facebook, elles lancent des appels à l’aide à leurs collègues.

C’est rendu que la charge de combler les besoins est vraiment sur nos épaules , se désole-t-elle.

Manque d'écoute dénoncé

Elles dénoncent l’attitude de la direction du CIUSSS de l’Estrie-CHUS qui ne serait pas l’écoute des employées qui proposent des solutions pour améliorer la situation à court terme.

Il n’y a aucune possibilité de discussion, de négociation, d’écoute. Les lignes de communication sont coupées. Ça devient difficile de proposer des solutions, on ne parle même pas de critiquer, sans avoir des répercussions financières ou même un dossier disciplinaire. Sylvie*, infirmière à l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke

Elles estiment que les gestionnaires ne sont pas connectés avec la réalité des infirmières sur le terrain.

Ils vivent dans un monde de licornes! Ils ne sont pas sur la même planète que nous. Ils ne mettent jamais les pieds à l’urgence. Ils ne voient pas de quoi c'a l’air, avec les civières qui sont autour des postes, les patients qui sont à la vue de tous, qui n’ont plus de confidentialité , se désole-t-elle.

Un déficit de 300 infirmières, dit le CIUSSS de l’Estrie-CHUS

Le CIUSSS de l’Estrie-CHUS dit s’étonner des propos de ces infirmières qui craignent de parler librement de leurs conditions de travail.

On n’est pas du tout dans un climat de peur, au contraire, je pense qu’on est très ouverts à entendre parfois les inquiétudes, les enjeux, voire la détresse de certaines équipes. Donald Haineault, directeur des services généraux et responsable des urgences

Donald Haineault souligne que le personnel a le droit de s’exprimer publiquement, dans le respect, que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux.

Je vous assure qu’on n’est pas dans une culture ou on exécute sous forme de représailles des blâmes à nos employés, ce n’est pas du tout dans la culture de l’établissement , souligne-t-il.

Par ailleurs, Donald Hainaut concède que la situation actuelle est difficile pour ses travailleurs.

Évidemment, diverses stratégies sont déployées pour atténuer les effets, mais je vous mentirais si j’affirmais qu’il n’y avait pas de difficultés. Pour moi, la situation est quand même sous contrôle , affirme-t-il.

Il souligne que le réseau de la santé en Estrie est en déficit de 300 infirmières, un déficit qui était déjà bien présent C’est quand même énorme comme déficit, alors c’est certain qu'on a des offres de services liées à la COVID-19 qui accroît de déficit.

Selon lui, la solution passe principalement par une réduction du taux d’occupation à l’urgence. Il estime que plusieurs patients pourraient recevoir des soins en clinique, notamment, afin d'alléger la charge des infirmières de l'urgence.

*noms fictifs

Avec les informations de Thomas Deshaies