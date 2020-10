Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, juge « inadmissible » et « discriminatoire » la mise en place d'un point de contrôle à Pointe-à-la-Croix et à Listuguj .

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, le député péquiste déplore que le maire de Pointe-à-la-Croix ait accepté de limiter l'accès à son territoire aux citoyens gaspésiens, dans le but de préserver l'accès de la municipalité au Nouveau-Brunswick.

Il juge que cette mesure se fait au détriment des citoyens du secteur de Matapédia–Les-Plateaux, qui seront obligés de se rendre dans l'est d'Avignon pour faire leurs emplettes.

On vient brimer les droits des gens des Plateaux de la Matapédia, qui ont besoin d’avoir accès à Pointe-à-la-Croix pour des services et on les oblige à se rendre à environ une heure de route de plus, à Nouvelle, qui va être considérée comme zone rouge , affirme-t-il.

On met en danger, d’une certaine façon, la santé de la population de l’ouest de la MRC d’Avignon pour protéger les liens commerciaux avec le Nouveau-Brunswick. C’est tout à fait inadmissible. Sylvain Roy, député de Bonaventure

Un point de contrôle a été mis en place par la Sûreté du Québec sur le boulevard Interprovincial, à Pointe-à-la-Croix. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Le député de Bonaventure demande une modification de l'arrêté ministériel pour permettre l'accès au territoire de Pointe-à-la-Croix aux citoyens qui habitent entre Escuminac et les Plateaux de la Matapédia.

On ne peut pas compter sur une approche discrétionnaire [des policiers] pour laisser passer les gens des Plateaux. C’est le décret qui fait loi et c’est lui qui détermine les modalités d’entrée et de sortie , martèle-t-il.

Des discussions sont en cours entre les élus d’Avignon, la santé publique et le ministère de la Santé pour trouver une solution logistique pour les résidents de Matapédia–Les-Plateaux, a indiqué samedi le directeur régional de la santé publique, Dr Yv Bonnier-Viger.

Avec les informations d'Isabelle Larose