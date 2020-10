Hearst appelé à contribuer à un projet de résidence pour aînés

Depuis plusieurs mois, la corporation Résidence pour aînés Taïga demande à la municipalité de lui désigner un terrain pour la construction d’un immeuble de 24 logements pour aînés autonomes de 65 ans et plus.

Selon la corporation, le projet permettrait de combler un besoin de logements complets et accessibles. Il éviterait ainsi à des aînés de déménager dans d'autres communautés.

On veut que ces gens-là demeurent à Hearst, qu’ils puissent trouver une résidence semblable à ce qu’ils vont trouver dans une plus grande ville. Rita Guindon, présidente de la corporation Taïga

La corporation sans but lucratif indique qu’un récent sondage confirme l’intérêt de gens de la communauté pour ces logements de différentes tailles et de différents prix. Un plan d'affaires a aussi été réalisé.

Selon Mme Guindon, la contribution de la municipalité permettrait au projet, évalué à 7 ou 8 millions de dollars, d'être éligible à du financement de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Elle précise qu’il pourrait alors obtenir un financement initial de 150 000 $ ou 300 000 $ et des prêts à long terme à des taux avantageux.

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, dit que la Ville veut vérifier si d'autres communautés ont accordé un terrain pour un projet semblable.

L'administration a un peu de recherche à faire pour voir, et si c'est le cas, le conseil municipal va décider s'il laisse ce terrain à ce groupe-là. Roger Sigouin, maire de Hearst

Le maire de Hearst, Roger Sigouin, dit que le conseil municipal va se pencher sur la demande de la corporation Résidence pour aînés Taïga. Photo : Radio-Canada / Martine Laberge

La municipalité et sa corporation de logements sans but lucratif considèrent depuis plusieurs années son propre projet de résidence pour des personnes âgées semi-autonomes.

Mais le maire Sigouin précise que la municipalité n'a pas réussi à trouver de financement pour la construction afin d'offrir des logements abordables.

On attend toujours des fonds du gouvernement pour nous aider. Sinon, on ne sera jamais capable d’avoir des appartements à des prix raisonnables pour les personnes qui n’ont pas les moyens de payer les gros loyers , souligne-t-il.

La municipalité prévoyait une résidence offrant certains services comme des repas et des soins médicaux de base.

Mme Guindon souligne qu’on prévoit offrir des services éventuellement dans la résidence Taïga.

On veut avoir une cuisine, mais on ne sait pas si au début on aura les fonds pour aménager cette cuisine et embaucher un chef ou un cuisinier , dit-elle.

Les deux parties s’accordent pour dire qu’une nouvelle résidence pour aînés permettrait de libérer des logements dans la communauté, alors que le taux d'inoccupation est très bas.