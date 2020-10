Quand l’argent se fait rare, une nouvelle application albertaine propose le troc

Sam Blair offre ses services d’épilation et de photographie en échange d’autres services depuis des années. Je me souviens d’avoir déjà fait du troc pour obtenir des extensions de cils, quelque chose que je n’aurais jamais pu me payer comme mère monoparentale , raconte-t-elle.

La dame de Cochrane, en Alberta, se souvient d’une autre occasion où elle a pu obtenir des services professionnels par le troc.

Elle m’a dit : "j’aimerais bien avoir quelque chose à échanger". J’ai répondu : "bien… tu es comptable et j’en ai justement besoin d’un. Je t’échange quelque chose si tu tiens mes livres".

Ce mode de commerce qu’elle utilise depuis des années, Mme Blair voulait trouver un moyen de le faciliter à l’aide d’une plateforme en ligne depuis longtemps. Quand elle s’est retrouvée à la maison à cause du confinement, elle s’est associée à son petit ami, Matthew Fanning, afin de mener à bien son projet.

L’application HourTraderz a été lancée vendredi pour les appareils iOS et Sam Blair espère que la version Android sera bientôt offerte.

Le modèle de HourTraderz s’inspire un peu des applications de rencontre. Les utilisateurs définissent leur emplacement et un rayon de recherche. Lorsqu’ils y trouvent quelqu’un offrant un service dont ils ont besoin, ils font glisser la personne vers la droite pour établir la communication ou vers la gauche pour passer au suivant.

Selon elle, l’application pourrait être utilisée à de multiples fins. Elle pourrait, par exemple, aider des mères à la recherche d’une gardienne ou des commerçants à la recherche d’influenceurs pour mousser leurs ventes.

Sam Blair souligne que tout le monde a un talent ou des connaissances à mettre à profit et elle souhaite créer quelque chose de différent des services d’échange de biens afin de les mettre en valeur.

Je ne veux pas que les gens commencent à troquer leur montre, je veux que ça reste un échange de talents, de services.

Depuis son lancement, l’application a été téléchargée des centaines de fois, dit sa créatrice. Celle-ci espère que son produit rapidement attirer l’attention d’investisseurs.

Avec les informations de Sarah Rieger et Terri Trembath