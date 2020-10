Une Saguenéenne dans la distribution du film français Aline

Geneviève Morissette est chanteuse, elle fait carrière depuis quelques années en France. Elle a été choisie par la réalisatrice Valérie Lemercier, qui interprète également le rôle d’Aline.

Valérie était venue me voir à un concert , j’ai découvert une vraie fan de Céline, moi aussi je suis une grande fan. Elle était en train de travailler sur le projet et elle m’a dit que ce serait super si tu pouvais jouer dans le film [...] , m’aider avec l’adaptation québécoise. J’étais hyper honorée de ça! , raconte-t-elle joyeusement.

On a changé des phrases du scénario initial pour l’adapter plus québécois.

D’ailleurs, plusieurs comédiens québécois font partie de la distribution du film. Mais pour Geneviève Morissette, c'était la première fois qu’elle faisait du cinéma.

J’étais fébrile et en plus j’ai commencé tout de suite avec un film à gros budget et de gros acteurs, j’étais contente et très fière à la fin.

Geneviève Morissette, artiste