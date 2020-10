Les graffitis à Vancouver ajoutent au coût de la pandémie pour les commerces

La Ville de Vancouver indique voir une hausse du nombre de graffitis depuis le début de la pandémie. Les entreprises doivent les retirer en 10 jours ou la ville s’en chargera et enverra la note à payer.

Cette décision laisse les propriétaires de commerces avec un nouveau défi financier alors qu’ils ont déjà été touchés par les contrecoups de la crise sanitaire.

Certains des quartiers sont particulièrement touchés comme Chinatown, Downtown Eastside et Strathcona, mais la ville affirme que le problème est global et qu’il est devenu difficile de suivre.

Près de 2300 commerces ont dû retirer des graffitis entre mars et août, indique la ville. Cela représente une augmentation de 67 % par rapport à la même époque l’an dernier.

Le président de l’association de développement commercial de Chinatown Jordan Eng indique que certaines entreprises du quartier ont dû payer jusqu’à 3000 dollars par mois pour garder leur façade propre. Ce chiffre était de 2000 dollars par mois avant la pandémie.

Les entreprises doivent d’ailleurs agir rapidement, dans les 10 jours, selon la réglementation de la Ville de Vancouver. Autrement, les services de la ville s’en occuperont et factureront le commerce qui a dû être nettoyé.

Jordan Eng a le sentiment que la ville ne considère pas l’arrêt des vandales comme une priorité.

Le problème c’est qu’ils ne sont pas tenus pour responsables. Si les gens se font prendre, que se passe-t-il? On leur met une tape sur la main et on leur dit de ne pas recommencer , affirme-t-il.

Le défi de ces dégradations pourrait être difficile à régler selon le conseiller municipal Pete Fry. Il affirme que la ville ne peut pas se permettre d’augmenter le budget de la police pour de la prévention. Selon lui il faut trouver des solutions créatives.

Peut-être que la ville pourrait dédier des secteurs aux graffitis , suggère-t-il.

D’ici là, la frustration des commerçants est grandissante. Theodora Lamb est la directrice générale de l’Association de développement économique de Strathcona, qui couvre à la fois les secteurs de Strathcona et de Downtown Eastside. Elle explique que les commerçants des deux bords ont vu s’accumuler les factures pour nettoyer les murs.

Je pense que les propriétaires de commerces sont mis à l’épreuve comme jamais. Ça veut dire beaucoup , assure-t-elle.

La lutte entre artistes de rue et les propriétaires ne sont pas nouvelles. L’ancien graffeur Drew Young estime que cela n’est pas près de s’arrêter.

S’il ne voit pas une unique raison pour l’augmentation du nombre de graffiti, il avoue que la pandémie y joue une grande part.