D'ici peu, il sera possible de déguster des huîtres importées du Nouveau-Brunswick qui auront pris le goût de l’eau de la Côte-Nord.

La ferme maricole septilienne Purmer fait de l'affinement d'huîtres depuis l'an passé. En septembre dernier, la copropriétaire de l'entreprise, Sandra Blais, a mis à l'eau environ 10 000 huîtres nées au Nouveau-Brunswick, comme elle l'a expliqué en entrevue à l'émission Boréale 138.

Sandra Blais explique que le processus d’affinement se fait à partir d'huîtres achetées une fois qu'elles approchent la maturité. Elles vont dégorger l’eau du Nouveau-Brunswick et s’approprier l’eau de la Côte-Nord. Chaque eau a son goût particulier.

Le site d'exploitation de la ferme maricole Purmer Photo : page Facebook Purmer

Les gens de la Côte-Nord se sont tous baignés et connaissent le petit arrière-goût typique de notre eau de mer. Les connaisseurs vont voir la différence. Sandra Blais, copropriétaire de Purmer

Les huîtres sont de type cocktail, mesurant de deux à trois pouces. Sandra Blais estime que son produit trouvera preneur. On a des amateurs d’huîtres, ici , assure-t-elle.

Les marchés de Québec et de Montréal sont aussi dans la mire de Purmer. La COVID-19 nous a ralentis dans nos plans , mentionne la copropriétaire. On n’a pas pu démarrer comme on voulait, mais c’est dans nos plans.

Pour le moment, ajoute Mme Blais, aucune huître native de la Côte-Nord qui pourrait être éventuellement cultivée n'a été identifiée. Mais selon elle, ce ne serait qu’une question de temps.