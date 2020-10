La vaccination gratuite contre la grippe est lancée au Nouveau-Brunswick

Le vaccin est gratuit pour le public cette année.

Monte Steeves, propriétaire d'un Jean-Coutu à Moncton et administrateur du vaccin, a installé un service de vaccination à l’auto pour faciliter le respect des normes sanitaires de la province en temps de pandémie.

Il disait avoir administré environ 500 vaccins, samedi, et s’attendait à en donner autant dimanche. En moyenne, le processus dure 40 minutes et, de manière générale, les gens réagissent positivement à cette formule.

Le Nouveau-Brunswick a commandé 400 000 doses cette année, soit 24 % de plus que l’an dernier. Il s’agit de la plus grosse commande que la province ait jamais faite.

Un vaccin spécifique, plus fort, est aussi offert cette année aux 65 ans et plus.

Une première livraison de vaccins est déjà arrivée dans la province. On en attend quatre ou cinq autres.

Une clinique mobile extérieure de vaccination contre la grippe organisée par une pharmacie Jean Coutu de Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 4 octobre 2020. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Attraper la grippe... et la COVID-19

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, souligne que si une personne attrape en même temps la COVID-19 et la grippe, les effets pourraient être plus sévères.

Cette possibilité inquiète la médecin hygiéniste en chef. Les mesures qui vont nous protéger du COVID-19 sont les mêmes mesures qui vont nous protéger de la grippe , rappelle-t-elle.

En choisissant de recevoir le vaccin contre la grippe, les Néo-Brunswickois vont non seulement se protéger, mais protéger les gens autour d'eux, indique la Dre Jennifer Russell.

Si vous avez des amis ou des proches qui sont plus âgés, ou qui sont à risque à cause de maladies chroniques, c’est important de les protéger, et aussi de protéger les enfants , dit-elle.

La Dre Jennifer Russell, médecin hygiéniste en chef du Nouveau-Brunswick, le 8 mai 2020. Photo : Gouvernement du Nouveau-Brunswick

Une année bien différente

Avec les craintes d’une nouvelle vague de COVID-19 et les restrictions sanitaires mises en place depuis des mois dans la province, la donne change un peu pour l’habituelle campagne de vaccination antigrippale de la province.

Pour les employés en télétravail qui le recevaient normalement au bureau, ou pour les individus dont la clinique habituelle est fermée, de nombreuses questions se posent.

La Dre Jennifer Russell a confirmé à Radio-Canada que les autorités donneront plus d’informations à la population d'ici la mi-octobre.

C’est très important de le prendre [le vaccin], cette année plus que les autres , a mentionné la Dre Russell. On ne veut pas que les gens soient hospitalisés avec la grippe.

Elle souligne qu'il est primordial de ne pas engorger les hôpitaux, pour que ceux-ci aient de la place pour les patients atteints de la COVID-19, s'il s'en présentait.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Un pharmacien et son matériel pour vacciner les gens contre la grippe, le 4 octobre 2020 à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada / Wildinette Paul

Conformément aux recommandations émises par l’Organisation mondiale de la Santé pour l’hémisphère nord, le vaccin saisonnier pour la saison 2020-2021 contient :

Virus analogue à A/Guangdong-Maonan/SWL1536/2019 (H1N1) pdm09;

Virus analogue à A/Hong Kong/2671/2019 (H3N2);

Virus analogue à B/Washington/02/2019 (lignée B/Victoria);

Virus analogue à B/Phuket/3073/2013 (lignée B/Yamagata).

