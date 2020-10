Une pile à l'alcool conçue au Québec

Ce n’est rien comme quantité de combustible pour faire fonctionner une diode pendant 4 heures. C'est énorme ! , se réjouit le professeur du Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l’INRS à la tête de l’équipe de recherche, Mohamed Mohamedi.

La pile des chercheurs de l'INRS arrive à allumer la petite DEL verte. Photo : Courtoisie / Mohamed Mohamedi

Le marché des piles à combustible n’est pas encore très développé, mais la technologie est surveillée de près, puisqu'elle pourrait devenir une alternative aux batteries rechargeables conventionnelles qui alimentent la majorité des appareils portables comme les ordinateurs et les téléphones.

C'est un marché qui peut potentiellement valoir des milliards, on ne sait pas vraiment ce qu'il se passe ailleurs, comme il y a beaucoup d'argent en jeu et que la compétition est féroce. Mohamed Mohamedi, professeur au Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l’INRS

L’avantage de ces piles c’est qu’elles n’ont pas besoin d’être branchées à une source d’électricité pour être rechargées. Il faut simplement s’assurer de leur fournir le combustible. Elles pourraient donc offrir plus de liberté et de mobilité aux consommateurs et être bien pratiques dans certaines situations spécifiques.

Des micropiles à combustible pourraient être utilisées par exemple dans des environnements hostiles pour des microdispositifs comme des capteurs pour évaluer la pollution dans l'air ou pour suivre la température , illustre Mohamed Mohamedi.

Se débarrasser de la membrane

D’ordinaire, par contre, la fabrication de ces piles peut se montrer coûteuse et complexe. L’équipe du professeur Mohamedi est arrivée à simplifier le système, en se débarrassant la membrane qui sépare habituellement le compartiment cathodique, dans ce cas-ci l’oxygène de l’air ambiant et le compartiment anodique, ici, le méthanol. C’est une première au Canada.

Ils évitent ainsi aussi les problématiques de chute de tension souvent présentes lorsque les molécules d’alcool traversent la membrane poreuse.

Pendant 25 ans, les chercheurs se sont penchés pour développer de nouvelles membranes qui empêcheraient l'alcool de traverser, sans grand succès. Il fallait donc penser à une autre approche et pourquoi ne pas développer des piles à combustible sans membrane. Mohamed Mohamedi, professeur au Centre Énergie Matériaux Télécommunications de l’INRS

Or, même sans membrane, ce problème de migration de l’alcool pouvait aussi se faire au niveau de la cathode, la partie de la pile censée réagir seulement avec l’oxygène.

Il a fallu développer des cathodes sélectives qui ne réagiront pas avec l'alcool tout en demeurant actives par rapport à l'oxygène , souligne le professeur.

Son doctorant, Juan Carlos Abrego-Martinez, a relevé le défi par l'ajout d'une couche d’oxyde de manganèse au niveau de la cathode, ce qui empêche l’alcool d’entrer en contact avec le platine du catalyseur .

Potentiel plus vert et moins cher

L'oxyde de manganèse est un matériel peu dispendieux. Et malgré le catalyseur de platine, leur concept promet d'être plutôt abordable, d'autant plus que l'air et le méthanol sont facilement accessibles.

Il a aussi le potentiel d’être plus écologique dépendamment de l’alcool qui est utilisé et de sa source de provenance. Le méthanol n’est qu’un des candidats, dans nos futures études, on pourra essayer d’intégrer l’éthanol dans ces piles, parce qu’il peut être produit à partir de la biomasse et qu’il est plus vert , souhaite Mohamed Mohamedi.

L’utilisation de ce type d’alcool représente tout de même un défi supplémentaire comme c’est une plus grosse molécule comportant deux atomes de carbone, alors que le méthanol n’en possède qu’une seule.

Il faut en parallèle développer des catalyseurs capables d’oxyder l’éthanol complètement. Il faut qu’ils soient capables d’activé les liaisons carbone-hydrogène, carbone-oxygène et la plus importante la liaison carbone-carbone, particulièrement difficile à briser à température ambiante , précise le professeur.

Comme dans le domaine de l'automobile, les catalyseurs sont souvent formés de métaux rares ou nobles à cause de leurs propriétés chimiques prisées. Photo : Radio-Canada

L’autre enjeu sera de trouver des catalyseurs qui n’impliquent pas trop de métaux nobles pour réduire davantage les coûts. Les piles à combustible plus conventionnel sont très chères parce qu’elles utilisent souvent de grandes quantités de platine , ajoute Mohamed Mohamedi.

Comment créer de l’électricité avec de l’alcool

Les piles à combustible sont des systèmes de conversion d'énergie, on convertit l'énergie chimique en énergie électrique , relate le professeur de l'INRS.

Lors de l’oxydation complète de l’alcool avec l’aide d’un catalyseur, les ions d’hydrogène sont arrachés de la molécule pour ensuite réagir avec l’oxygène du côté de la cathode. Lorsqu’un ion d’hydrogène chargé positivement est arraché, en contrepartie un électron, chargé négativement, est également libéré, ce qui permet de fournir des électrons au système.

Tout ce processus électrochimique avec la circulation des électrons dans le circuit électrique va créer de l'électricité , souligne le chercheur.

Au terme de la réaction, il reste des molécules d’eau (H 2 O) et de CO 2 .

C'est une très faible quantité de CO 2 et c'est surtout de l'eau. Et on peut boucler le cycle du carbone, si on arrive à produire le carburant à partir de biomasse. Par exemple, l'éthanol qui peut être produit à partir des déchets agricoles , insiste Mohamed Mohamedi.

L’équipe souhaite maintenant mettre son prototype à l’épreuve en faisant fonctionner plus d’ampoules et peut-être même un petit moteur électrique.