Une vigile à Odanak en mémoire de Joyce Echaquan

La traditionnelle vigile sera d'ailleurs spécialement dédiée à la mère atikamekw de 37 ansdécédée lundi dans des circonstances nébuleuses à l'hôpital de Joliette.

En temps normal, environ une cinquantaine de personnes se rassemblent à Odanak, mais dimanche soir, les organisateurs s'attendent à ce que le nombre de participants soit doublé, voir triplé. Les organisateurs invitent les participants à porter leur couvre-visage et à garder leurs distances.

Dès 18h30 au carré de l'église, il y aura une remise de chandelles, des chants et des discours, de même qu'une marche, en partie, silencieuse.

La présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel, y est attendue.

En plus de la mort de Joyce Echaquan, deux autres événements sont traditionnellement commémorés, soit l'attaque de Rogers, datant du 4 octobre 1759, événement au cours duquel des dizaines d'Abénakis ont péri, victimes d'une attaque du major anglais Robert Rogers. L'épisode reste à ce jour marquant pour la communauté d'Odanak.

C'est aussi la Journée nationale des femmes autochtones disparues ou assassinées, commémorée depuis plus de 15 ans maintenant.

Plus tôt cette semaine, les Abénakis d'Odanak se sont engagés à soutenir financièrement les démarches judiciaires entreprises par la famille de Joyce Echaquan. Le Conseil des Abénakis d'Odanak maintient cet engagement.

Enquête du coroner saluée

Le Conseil des Atikamekw de Manawan salue la tenue d’une enquête publique, ordonnée samedi par la ministre de la Sécurité publique Geneviève Guilbault.

Pour le Conseil et la famille de Joyce Echaquan, la tenue d’une telle enquête est nécessaire pour faire toute la lumière sur les causes probables et les circonstances du décès de la mère de famille.

Chaque jour au Québec et au Canada, des enfants, des femmes et des hommes autochtones sont victimes de mépris et de racisme dans le système de santé. Paul-Émile Ottawa, Chef du Conseil des Atikamekw de Manawan.

Le Conseil de Manawan précise qu’il compte participer activement à cette enquête, et qu'il est nécessaire qu'elle soit publique « pour la recherche de la vérité. »

Le cas de Joyce Echaquan à l’hôpital de Joliette n’est certainement pas unique, c’est plutôt la pointe de l’iceberg. L’enquête publique doit nécessairement apporter des réponses qui permettront d’amorcer un changement dans la prestation des soins de santé envers les Autochtones , souligne Paul-Émile Ottawa, Chef du Conseil des Atikamekw de Manawan.

D'après les informations de Marie-Ève Trudel.