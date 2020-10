Une fransaskoise nommée comme candidate par Scott Moe pour remplacer Daryl Cooper

La nouvelle candidate nommée, la fransaskoise Christiane Guérette, est le cheffe de direction de la Saskatoon and Region Home Builders' Association depuis 2016. Elle a également occupé le poste de présidente du Conseil scolaire fransaskois précédemment dans sa carrière.

Je suis heureuse de me joindre à l'équipe du Parti saskatchewanais et de pouvoir commencer à travailler avec nos électeurs pour la province , déclare Christiane Guérette dans le communiqué émis par le Parti saskatchewanais.

Au cours de la première semaine de la campagne, le premier ministre [sortant] Scott Moe a annoncé un certain nombre d’idées pour [...] la Saskatchewan [...]. C'est un excellent plan et j'ai hâte de démarrer ma campagne.

Le chef du Parti saskatchewanais Scott Moe estime que la nouvelle candidate serait une voix pour Saskatoon.

[Christiane] a été une véritable leader dans son industrie et travaille depuis de nombreuses années à bâtir une économie forte , déclare Scott Moe. Elle est infatigable et elle sera disponible pour parler avec autant d'électeurs que possible au cours des trois prochaines semaines de la campagne.

Daryl Cooper a offert sa démission et se retire de la course électorale après avoir tenu des propos polémique, sur la COVID-19 notamment. Photo : Radio-Canada

En fin de journée samedi, Scott Moe avait confirmé que le Parti saskatchewanais avait accepté la démission du candidat déchu Daryl Cooper, pour avoir tenu des propos polémiques concernant la crise de la COVID-19 sur des réseaux sociaux.

Il s’était rétracté, le Parti et le candidat avaient publié un communiqué conjoint avec le député afin de faire amende honorable, mais sa démission a été annoncée plus tard en journée, samedi.