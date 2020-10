Alan Abraham, ancien lieutenant-gouverneur en Nouvelle-Écosse, est décédé

Âgé de 53 ans au moment de son entrée en fonction, il a été la plus jeune personne au Canada à être nommée à ce poste.

Dans un hommage du gouvernement de la Nouvelle-Écosse à l’ancien lieutenant gouverneur, on raconte que le style décontracté de M. Abraham avait à l’époque insufflé de la vigueur dans des fonctions ancrées dans la tradition .

Le gouvernement néo-écossais a souligné l’esprit communautaire de M. Abraham et les nombreuses oeuvres et organisations pour lesquelles il était bénévole.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Alan Abraham a été lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse de 1984 à 1989. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse / Peter Mumford / Compass

Né le 1er février 1931, Alan Abraham a fréquenté l'École Oxford à Halifax, puis a obtenu un diplôme d’ingénieur de l'Université Saint Mary's. Officier du régiment d'infanterie The Princess Louise Fusiliers, à Halifax, il a travaillé pour la Société des ponts de l’Atlantique, pour la Ville d’Halifax, et a été chef de la direction de la Maritime Warehousing and Transfer.

Père de trois enfants et grand-père de six enfants, Alan Abraham a partagé 58 ans de sa vie avec Rose Marie Belliveau.

La défunte épouse de M. Abraham, Rose, était Acadienne et, en reconnaissance de ses racines, il a été le premier lieutenant-gouverneur à hisser le drapeau acadien à Government House , a rappelé Arthur J. LeBlanc, l’actuel lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse, premier Acadien à occuper ces fonctions.

Government House est la résidence officielle du lieutenant-gouverneur, à Halifax.

Alan Abraham et Rose Belliveau. Cette dernière est décédée en 2013. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse / Peter Mumford / Compass

Il a été un vrai gentleman pour tous ceux qu’il a rencontrés, et quelqu’un que nous pouvons tous admirer. Il a été un champion pour notre capitale, notre province et notre pays , a déclaré le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, dans son hommage à Alan Abraham.

La province a perdu un leader extraordinaire , a dit le maire d’Halifax, Mike Savage, à propos de l’Haligonien d’origine, qui a vécu toute sa vie dans la capitale.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)   Alan Abraham, qui a été lieutenant-gouverneur de la Nouvelle-Écosse de 1984 à 1989, passe la garde d'honneur en revue. Photo : Gouvernement de la Nouvelle-Écosse / Peter Mumford / Compass

On se souviendra de lui comme l’un des grands Néo-Écossais de notre époque , a déclaré M. Savage.

Afin de respecter les restrictions occasionnées par la pandémie, les funérailles de M. Abraham seront privées et réservées à ses proches.