Des avocats albertains lancent un recours collectif après un rappel d’oignons

Le directeur des recours collectifs de James H. Brown and Associates Rick Mallet estime qu’il s’agit du plus grand rappel d’oignons contaminés qu’il soit. Il précise que la plus grande concentration de cas se trouve dans l’ouest du pays avec 293 cas en Alberta, 121 en Colombie-Britannique et le reste au Manitoba.

Rick Mallet et le représentant du groupe de plaignants qu’il affirme grandir chaque jour. Toutefois, il estime que ces derniers sont en deçà du nombre de personnes réellement touchées.

Tout le monde n’est pas au courant. Tout le monde ne se fait pas tester. Typiquement, c’est deux à trois le nombre de personnes qui sont vraiment identifiées. C’est probablement deux à trois fois les 515 qui sont effectivement touchées au travers du pays , estime l’avocat.

En août, l’Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) a identifié Thomson International Inc. de Bakersfield en Californie comme la source d’oignons possiblement contaminés. Le premier octobre, l’ ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments déclaré toutefois le risque comme finit.

Rick Mallet explique que la prochaine étape de la plainte est d’être assigné à un juge de gestion de l’instance et que la plainte soit certifiée comme un recours collectif. Il estime que cela pourrait prendre une à deux années pour que le dossier passe au travers du système judiciaire.

Dans un cas comme celui-ci, nous pouvons faire beaucoup pour garantir que la chaîne alimentaire est sécuritaire. C’est une grande inquiétude pour les Canadiens comme les Américaines , estime-t-il.

L’étudiante de 31 ans de Sherwood Park Sydonni Allridge est une des victimes de la contamination. Elle a commencé à se sentir malade en août. Elle se sentait alors nauséeuse et avait des problèmes d’estomac quotidiennement.

Pendant un moment, je ne savais pas ce qui se passait. Finalement je me suis rendue à l’hôpital où j’ai fait une série de tests pour trouver que j’avais un empoisonnement à la salmonelle , explique-t-elle.

Pendant son séjour à l’hôpital, elle a été contactée par l’ ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments qui a pu retracer sa maladie à des oignons utilisés dans un restaurant rapide de Sherwood Park.

Sydonni Allridge a reçu plusieurs prescriptions d’antibiotiques et continue d’être suivi par les médecins pour atteindre un rétablissement complet.

Elle explique avoir été alertée du recours collectif par son père. Elle affirme que la situation qu’elle vit a eu des effets sur sa capacité à vivre normalement.