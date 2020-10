Les berges de la rivière Saguenay seront analysées

La Ville souhaite connaître les impacts que pourraient avoir les changements climatiques sur son territoire et plus précisément sur les berges de la rivière Saguenay.

L' étude ne commence pas là où on a une inquiétude. C’est vraiment : faisons le portrait et à partir des données on pourra éventuellement adapter notre action dans le futur , précise le porte-parole de Saguenay, Dominic Arseneault.

Selon les conclusions de l'étude et les recommandations émises par la firme, la Ville aménagera son territoire et adaptera son plan d'urbanisme.

Les experts auront besoin de six mois pour compléter cette étude, qui coûtera 35 000 $.

Les coûts de cette étude sont partagés entre le gouvernement provincial et Saguenay.

Selon des informations de Louis Martineau.