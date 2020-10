COVID-19 : L’Ontario rapporte 566 nouveaux cas et réduit ses arriérés de dépistage

La progression du virus ralentit légèrement en Ontario. La province rapporte 566 nouveaux cas de COVID-19 et 534 nouvelles guérisons.

Le nombre de nouveaux malades dépasse celui des nouveaux guéris pour une 32e journée consécutive, confirmant encore une fois la hausse des cas actifs. Mais cette hausse est la plus faible que l’on ait vu depuis presque un mois.

Selon les données de la santé publique, l’Ontario compte présentement 5405 cas actifs connus sur son territoire, et le nombre de cas recensés depuis le début de la crise est désormais de 51 199.

Santé Ontario recense aussi 4 nouveaux décès et ajoute 3 autres décès à son bilan total, ces derniers étant liés à des cas de COVID-9 survenus au printemps et pendant l'été.

Cette différence s’explique par une rectification des données par les autorités sanitaires. Les trois décès ajoutés au bilan concernent des cas qui sont survenus ce printemps et durant l’été et qui sont maintenant comptabilisés dans les statistiques à la suite d’une initiative de nettoyage des données.

La ministre de la Santé de l'Ontario, Christine Elliott, a souligné dans un tweet que 62 % des cas rapportés dimanche matin concernent des personnes de moins de 40 ans.

Les bureaux de santé publique de Toronto, Peel et Ottawa restent ceux qui enregistrent les plus fortes progressions avec respectivement 196, 123 et 81 nouveaux cas.

Au cours des dernières 24 h, l’Ontario a réalisé près de 40 000 tests de dépistage au coronavirus, et a rattrapé en partie son retard sur les tests présentement en attente de résultat. Samedi, un record de 91 322 tests étaient en cours d’analyse. Ce dimanche, ce chiffres est passé en dessous de 79 000.

Selon le ministère de la Santé de l'Ontario, le passage aux tests sur rendez-vous seulement permettra au réseau de laboratoires de la province de faire face à ses arriéré de tests.

Samedi était le dernier jour où les centres de dépistage de COVID-19 acceptaient les visites sans rendez-vous. À partir de mardi, toute personne en Ontario qui souhaite passer un test devra prendre rendez-vous dans un clinique ou dans les pharmacies autorisées.