Un film des Territoires du Nord-Ouest reçoit 20 000 $ de la fondation de Robert Redford

Caroline Cox, Jerri Thrasher, Tiffany Ayalik ont reçu une subvention de 20 000 dollars du Centre Redford pour leur documentaire Food For the Rest of Us. La fondation de l’acteur américain aide les projets qui font la promotion de la justice climatique et environnementale.

Le film Food For the Rest of Us est un documentaire qui est dans ses dernières phases de production et qui s’attarde sur le travail à la ferme et l’autosuffisance en tant que démarche activiste.

Le projet a reçu cette semaine un coup de pouce majeur avec la subvention du Centre Redford. Fondée en 2005 par l’acteur américain Robert Redford et son fils James Redford, la fondation soutient les projets audiovisuels qui mettent en lumière les défis climatiques.

Les trois femmes a l’origine du documentaire sont originaires des Territoires du Nord-Ouest, tout comme l’ensemble de l’équipe du film ainsi que les personnes qui sont à l’image.

L’une des metteuses en scène, Caroline Cox, explique que le but du projet était de rappeler que travailler la terre est en soi un acte de résistance.

Si vous êtes dans une communauté marginalisée, c’est généralement comme être dans un système oppressif. L’idée même de faire pousser sa propre nourriture, c’est un peu comme reprendre le contrôle de votre destinée , estime-t-elle.

L’équipe a ainsi trouvé cinq histoires de ce type en Amérique du Nord. On y retrouve notamment le cas d’un fermier urbain noir de Kansas City, qui travaille à sensibiliser sa communauté et aide les enfants à faire pousser leur propre nourriture.

Le film met aussi en lumière une ferme biologique à Hawaii ou les étudiants peuvent gagner des crédits universitaires tout en apprenant l’intendance et en gagnant de l’argent.

Le documentaire présente aussi des populations du Nord. L’équipe du film voulait montrer comme ces groupes ont dû compléter leur chasse et la pêche face aux changements climatiques.

L'équipe du film s'est rendue dans des communautés du Nord qui ont dû bâtir des serres pour faire pousser leur nourriture. Photo : Kiarash Sadigh

Les cinéastes se sont rendus dans la région de Beaufort-Delta pour rencontrer des communautés qui ont bâti des serres.

Avec les changements climatiques, les modèles de chasse ont tellement changé. Aussi, en raison des grandes distances, la sécurité alimentaire et l’accès à la nourriture saine sont un défi dans les régions arctiques , explique Caroline Cox.

Recevoir de la reconnaissance, et de l’aide financière pour ce projet est une chose importante pour l’équipe selon la réalisatrice qui dit avoir parfois l’impression que les gens ne comprennent pas l’importance de son travail.

Être reconnu de cette façon c’est très validant et un grand honneur, on était vraiment excité , reconnaît Tiffany Ayalik.

Le film est maintenant dans sa phase de post production et l’équipe espère qu’il sera terminé pour la fin de l’année. Tous espèrent pouvoir le présenter pour festival du film de Yellowknife l’automne prochain.