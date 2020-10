Patsy Gallant : la diva québécoise qui rêve d’être personnifiée par Lady Gaga

La pétillante chanteuse était cette semaine au micro d’Eugénie Lépine Blondeau, chroniqueuse culturelle à l’émission Tout un matin, pour parler de sa famille, de la signification du terme diva, de son long passage à Starmania et de son souhait d'être un jour personnifiée à l'écran par Lady Gaga.

Une question taraudait l’esprit d’Eugénie Lépine-Blondeau à propos de la biographie de Patsy Gallant : pourquoi maintenant?

Ça fait longtemps qu’à chaque fois que je fais un show, mes fans me demandent quand est-ce que tu vas écrire ta biographie? Et je me suis dit "ben on est au Québec, est-ce que ça vend vraiment, les gens sont-ils vraiment intéressés?" , explique Patsy Gallant.

Mais à force de me le faire demander, je me suis dit, ne serait-ce que pour eux, que j'allais le faire.

Elle affirme avoir eu une offre pour sa biographie par le passé, mais qui ne s’alignait pas sur le ton qu’elle souhaitait pour raconter son histoire : J’ai dit non [...] Je ne veux pas aller dans la misère, dans la peur, dans le négatif. Je ne veux pas faire un livre juste pour vendre un livre. Je veux ouvrir mon coeur.

Ouvrir son coeur, c’est aussi risquer d’égratigner des proches, mais la chanteuse en était consciente.

Bien sûr, il y a des choses qu’on peut dire ou qu’on ne peut pas dire, parce que bon, il y a des gens qui sont vivants et on ne veut pas leur faire mal. Mais moi, je t’avoue, quand j’ai décidé de l’écrire, j’ai dit "je vais l’écrire avec l’intention d’inspirer les gens et de leur donner espoir."

Un film avec Lady Gaga pour incarner Patsy?

Sa biographie, Patsy Gallant l’a aussi écrite avec une idée derrière la tête, soit un jour d’en faire un film. Elle a d’ailleurs une idée très claire de qui pourrait l’incarner au grand écran.

J’aimerais que Lady Gaga me joue, dit-elle en s’esclaffant. Hey, écoute, elle me ressemble! Il y a une photo d’album, allez voir ça, c’est Lady Gaga en personne.

Dans les années 1970, quand je faisais mon show de télé à CTV, [le Patsy Gallant Show], j’ai une photo derrière une console avec une robe verte. Je vous jure c’est Lady Gaga tout craché! Patsy Gallant

Ça serait écoeurant qu’elle le fasse, hein? Mais vous savez bien que ça n’arrivera jamais, il faut des millions [...] mais on sait jamais dans la vie!

Des Gallant Sisters à Starmania

Patsy Gallant, qui chantait dès l'âge de 3 ans, a fait ses débuts avec ses soeurs aînés dans les Gallant Sisters dès l'âge de 5 ans.

Venant d'une famille modeste de dix enfants, dont le père était souvent absent, c'est sa mère qui s'est occupée de la fratrie, se servant souvent des cachets de sa fille pour payer les factures, jusqu'à ce que Patsy s'en lasse et quitte le nid familial à 18 ans.

Je fais attention, je veux que les gens comprennent que ma mère a eu une vie extrêmement dure et ce qu’elle a fait relève du miracle. Je lui dédie le livre et si je suis là aujourd’hui, c’est grâce à ma mère [...] Moi, j’ai réussi plus fort parce que ma mère me disait "la p’tite est bonne" , explique-t-elle.

Plusieurs années plus tard, Patsy Gallant se retrouve dans la distribution de l’opéra rock Starmania, de Michel Berger et Luc Plamondon, où elle passera huit ans de sa vie, parfois avec une cadence de sept spectacles par semaine.

Quand on était rendu là, on était des épaves , avoue-t-elle. Un passage demandant donc, mais dont elle garde de très bons souvenirs : Ça a été un apprentissage extraordinaire .

Quand tu fais un show comme ça, tu deviens humble, c’est bien de devenir humble. Parce que tu réalises que t’es juste un maillon dans une chaîne mais [...] ce maillon, il est très nécessaire parce que c’est lui qui tient le tout.

Diva : un terme galvaudé?

Tout au long de sa carrière, on a dit de Patsy Gallant qu’elle était une diva. Que pense-t-elle de ce terme aujourd’hui?

Une diva pour moi, c’est quelqu’un qui, lorsqu’elle entre quelque part, a une présence [...] Ce n’est pas fake, c’est inné dans cette personne-là. Quand tu montes sur une scène et que tu as cette présence-là, c’est ton âme qui brille, c’est la transcendance de l’âme qui sort.

C’est une denrée rare maintenant les vraies divas. Parce qu’aujourd’hui, les carrières se font en cinq minutes, tu comprends. Une diva ça doit se faire avec les années, avec l’âge. Patsy Gallant

Se renouveler à 72 ans

Pour accompagner son livre, Patsy Gallant a enregistré une nouvelle chanson, qui s’intitule Mon bel indifférent (Around the world pour la version anglaise) et qui aborde le thème de l'amour entre une femme âgée et un homme plus jeune, une situation déjà vécue par la chanteuse.

Je suis quelqu’un qui aime se renouveler tout le temps. Vous allez le voir avec ma nouvelle chanson, vous allez capoter [...] Ça va vous faire danser, c’est un ver d’oreille.

Avec les informations d'Eugénie Lépine-Blondeau, chroniqueuse culturelle à l'émission Tout un matin.