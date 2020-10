Un retour éventuel des barrages routiers en Outaouais bienvenu par certains

C'est le cas de Lise Sarrazin, présidente du Regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale.

Selon elle, les entrepreneurs de la région redoutent les points de contrôle sur les ponts interprovinciaux et font donc tout en leur pouvoir pour éviter que la région ne soit touchée à nouveau par cette mesure.

Lise Sarrazin est directrice générale du Regroupement des gens d'affaires. Photo : Radio-Canada / Simon Lasalle

Maintenant plus que jamais, ils vont peut-être s'assurer que les clients respectent les consignes. Quand on va dans les entreprises, on peut se rendre compte que les gens respectent les consignes de sécurité , explique-t-elle.

Si c'est pour arrêter les gens de faire la fête et de ne pas respecter les consignes [...], je pense que c'est bon pour tout le monde. Lise Sarrazin, présidente du Regroupement des gens d'affaires de la Capitale nationale

Les barrages printaniers entre Ottawa et Gatineau n'ont pas été catastrophiques pour les entreprises locales, ajoute Mme Sarazin.

Il fallait s'assurer d'avoir les bonnes consignes des deux côtés. Je pense que c'était plus difficile pour le citoyen qui allait voir sa famille , lance Mme Sarrazin.

Une bulle Pontiac

Même son de cloche de la part de Josey Bouchard, porte-parole du groupe Voix du Pontiac. On a très peu de cas dans notre région, alors on ne voudrait pas voir les nombres augmenter , fait-elle valoir.

En date du dimanche 4 octobre, le Cisss de l'Outaouais rapporte das son bilan cumulatif 10 cas sur le territoire du Pontiac, 1250 à Gatineau.

Je ne crois pas que personne soit à l'encontre d'une sensibilisation. Josey Bouchard, porte-parole du groupe Voix du Pontia

Quand ils ont fermé (lors de) la première vague, les gens ont trouvé ça difficile, mais en même temps ils comprenaient. [...] Ils avaient un sentiment de sécurité , estime-t-elle.

À noter que Québec n'a pas encore exigé le retour des barrages routiers dans la province. Pour le moment, la Sûreté du Québec effectue surtout des points de sensibilisation entre les régions en zone rouge.

Avec les informations de Marielle Guimond