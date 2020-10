Clients et propriétaires se réjouissent du maintien des activités des gyms

Plusieurs d'entre eux ont fait d'importants investissements pour respecter les nouvelles règles sanitaires comme au Pro Gym de Montréal, un centre d'entraînement ouvert depuis une quarantaine d’années dans l'est de la métropole.

Dès l’entrée, la température des clients est enregistrée grâce à un capteur thermique.

Une station pour la désinfection des mains, des produits nettoyants et des rappels visuels et sonores font désormais partie du quotidien des employés et des clients de cette salle d’entraînement qui ne désemplit pas.

Un contenu vidéo est disponible pour cet article Pas de fermeture des salles d’entraînement en vue au Québec Photo : Radio-Canada

Il n’est pas question de revivre le confinement pour Christian Ménard, vice-président des opérations. La première vague l’a forcé à fermer ses portes pendant près de quatre mois. Il a également perdu près de 20 % de sa clientèle.

On s’est inspiré des hôpitaux, des pharmacies, des grands centres d’achats. On a essayé de regrouper toutes ces méthodes pour les mettre en action ici au Pro Gym. Christian Ménard, vice-président des opérations, Pro Gym de Montréal

Aucun cas de contagion communautaire de la COVID-19 n'a été signalé depuis la réouverture.

On a fait beaucoup d’éducation auprès de notre personnel et de notre clientèle. On a beau mettre toutes les mesures en place, si notre clientèle ne sait pas comment s’en servir et ne les applique pas, elles seront inutiles , ajoute M. Ménard.

Les investissements consentis par les responsables de Pro Gym sont bien accueillis par les clients, dont Marcel Perron, 87 ans. Il a été six fois champion du monde d'haltérophile dans sa catégorie d'âge et de poids, les 73 kilos.

Je suis plus souvent ici qu’à la maison […] Tant que ça va rester ouvert, je suis heureux. Marcel Perron, champion du monde des maîtres d’haltérophilie

Sandrine Girard, une habituée des lieux depuis deux ans, dit se conformer aux nouvelles règles sans difficulté.

Laver les machines, pour moi, c’est la base. Je trouve que les gens respectent assez bien ça [ les mesures sanitaires] , confie-t-elle.

Alors que les gyms du Québec peuvent opérer à l'intérieur d'un cadre relativement souple, l'Ontario vient de resserrer ses règles pour ses zones les plus touchées. Les gyms ontariens sont maintenant limités à 50 personnes à la fois.

D'après le reportage de Louis de Belleval