Pour ce jeune militant conservateur dans la vingtaine, l’avortement est un enjeu prioritaire.

À un point tel, en fait, qu’il se rend à l’occasion devant la seule clinique d’avortement du Kentucky, à Louisville, pour tenter de dissuader des femmes d'y entrer.

Chaque jour des militants contre l'avortement se donnent rendez-vous devant la seule clinique à offrir ces services à Louisville, au Kentucky. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Cet établissement est devenu un lieu de rassemblement des groupes catholiques ou évangéliques qui souhaitent vivement la criminalisation de l’avortement.

Écoutez ce reportage à l'émission Désautels le dimanche diffusée à compter de 10 h sur les ondes d'ICI Première.

Donna Durning, qui se présente devant cette clinique chaque matin depuis 26 ans, est consciente qu’au-delà de son militantisme, c’est fort probablement devant la Cour suprême que sera scellé le sort de ce dossier.

Elle ne cache pas son optimisme face à la possible investiture d’une nouvelle juge qui permettrait d’assurer la dominance conservatrice de la Cour, peut-être même pour une génération.

Pour cette militante contre l’avortement, ce changement de dynamique à la Cour suprême est surtout attrribuable au président Trump, qui a déjà comblé deux sièges au plus haut tribunal du pays, en plus de nommer des dizaines de juges dans des cours inférieures.

Donald Trump a tenu parole sur les promesses qu’ils nous avaient faites. Donna Durning

Donna Durning se présente chaque matin depuis 26 ans devant la seule clinique d'avortement du Kentucky. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Comme de nombreux républicains elle n’avait pas nécessairement appuyé Donald Trump à son arrivée en politique, mais elle a été séduite par sa promesse de nommer des magistrats conservateurs dans l’appareil judiciaire américain.

En fait, en 2016, un sondage de sortie des urnes réalisé pour le compte du réseau CNN montrait que pour 56 % des électeurs de Donald Trump, la Cour suprême était l’enjeu prioritaire justifiant leur vote. Cette proportion n’était que d’environ 40 % dans le cas des électeurs d'Hillary Clinton.

On le voit dans tous les sondages qui ont été faits au cours des 20 dernières années, les républicains placent toujours les questions des institutions, des traditions au top de leurs priorités dans les élections , souligne Tristan Cabello, historien spécialiste des États-Unis à l’Université Johns Hopkins.

Les démocrates réalisent l’importance de la Cour suprême

Mais cette fois, le scénario est peut être différent. Selon Pew Research, en 2020, 66 % des électeurs démocrates disent que la Cour suprême est un enjeu très important, contre 61 % de républicains.

Selon le professeur Tristan Cabello, cela s’explique notamment par le fait que le siège vacant à la Cour est celui de Ruth Bader Ginsburg, pionnière du droit des femmes, très respectée par les militants progressistes.

Là on a une icône qui est extrêmement connue, qui a été de tous les combats progressistes. Il est certain que ce décès va mobiliser une partie de la gauche du parti démocrate , explique-t-il.

Un autocollant à l'effigie de Ruth Bader Ginsburg à Louisville, au Kentucky. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Au Kentucky, cette mobilisation s’est traduite par l’organisation de plusieurs manifestations devant la résidence et les bureaux du sénateur républicain Mitch McConnell.

Le leader de la majorité au Sénat a accepté de tenir un vote sur la candidate proposée par Donald Trump peu avant l’élection, ce qu’il avait refusé de faire pour un juge proposé par Barack Obama en 2016.

La démocrate Liss Ann Markuson, qui participe à ces rassemblements, a constaté un enthousiasme de la part de la base militante au cours des dernières semaines.

Beaucoup de gens qui pensaient rester en retrait pour cette élection ont réalisé qu’il y avait beaucoup en jeu. Liss Ann Markuson

La militante Liss Ann Markuson constate une mobilisation démocrate depuis la mort de Ruth Bader Ginsburg. Photo : Radio-Canada / Raphaël Bouvier-Auclair

Selon Aaron Viles qui organise des manifestations hebdomadaires devant les bureaux du sénateur McConnell à Lexington, les membres de son parti sont de plus en plus conscients qu'au-delà de accès à l’avortement, de nombreux enjeux comme l'assurance-santé et la lutte contre les changements climatiques pourraient être influencés par une nouvelle dynamique à la Cour.

Pour éviter ce scénario, certains au sein de la base démocrate proposent même d’augmenter le nombre de juges au sein du tribunal en cas de victoire démocrate en novembre. Questionné au premier débat présidentiel, mardi dernier, le candidat Joe Biden a évité de se prononcer sur la question.

Chose certaine, depuis la mort de Ruth Bader Ginsburg le 18 septembre, les dons affluent vers les candidats démocrates au Sénat, qui ont reçu des dizaines de millions de dollars.

Des manifestants démocrates sont allés jusqu'à se rassembler devant la maison de Mitch McConnell, chef de la majorité républicaine au Sénat. Photo : Reuters / LAWRENCE BRYANT

La précipitation dans laquelle Donald Trump et les républicains agissent pour s’assurer de nommer une nouvelle juge avant l'élection pourrait-elle être un couteau à double tranchant qui contribuera à coûter aux républicains leur majorité au Sénat?

Même en cas de défaite électorale en novembre, certains républicains comme Donna Derning jugent que la priorité est d'assurer un contrôle conservateur à la Cour suprême.