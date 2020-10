La C.-B. cherche des survivants de la COVID-19 pour mener des études

Mme Robinson était en pleine santé jusqu'à ce qu'elle contracte le COVID-19 en mars et se retrouve à se battre pour sa vie, branchée à un ventilateur.

Maintenant, après avoir vécu ce qu'elle décrit comme le chapitre le plus effrayant de sa vie, la mère de trois enfants partage son expérience avec des scientifiques. Et les chercheurs de la Colombie-Britannique veulent recruter d'autres patients comme Mme Robinson.

Pour faciliter cette connexion, un nouveau portail en ligne appelé REACH BC  (Nouvelle fenêtre) (en anglais) a été créé par le B.C. Support Unit - une organisation qui vise à soutenir et à accroître la recherche axée sur les patients dans la province.

Les volontaires peuvent participer à des essais cliniques ou devenir un patient partenaire et travailler avec une équipe pour mener des études et aider à définir les priorités de recherche.

Une patiente partenaire motivée

Jaclyn Robinson, qui est infirmière à l'Hôpital général de Vancouver, participe à plusieurs études cliniques, y compris des études liées aux tests sérologiques, à la recherche sur le sang et le plasma. Elle est également patiente partenaire dans une clinique de soins interdisciplinaires post-COVID-19, où ses expériences aident à informer un réseau de spécialistes qui s'occupent des personnes qui ont été diagnostiquées et qui sont en convalescence.

J'ai presque perdu la vie à cause de ça, donc je suis très motivée pour en savoir plus et aider les autres à éviter ce que j'ai vécu , a déclaré Mme Robinson. C'était un endroit extrêmement difficile en tant que patiente lorsque vous vous présentiez à votre rendez-vous de suivi et la plupart des réponses de l'équipe à mes questions étaient : "Nous ne savons pas encore" .

En tant que patiente partenaire, Mme Robinson dit qu'elle reçoit des appels téléphoniques hebdomadaires avec différents médecins spécialistes pour les aider à développer des cliniques qui fournissent des soins spécialisés aux personnes comme elle qui ont été hospitalisées avec le virus et se sont rétablies.

Mme Robinson a déclaré qu'elle avait été testée au printemps parce qu'elle travaillait dans le secteur de la santé, mais que son mari, Kirk Robinson, ne l'était pas. Il a depuis passé un test sérologique qui a confirmé qu'il avait développé des anticorps viraux et il participe également à des études.

Selon Stefanie Cheah, chef de projet à l’Institut de recherche Vancouver Coastal Health, il existe 31 projets actifs auxquels les gens peuvent participer et publiés sur REACH BC, mais toutes les études ne sont pas liées au COVID-19.

À ce jour, plus de 800 Britanno-Colombiens se sont inscrits sur le site web.