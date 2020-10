Scott Moe affirme son engagement envers l’éducation en français

Lors d’un point de presse à Prince Albert, Scott Moe a dit vouloir travailler avec les communautés francophones pour s’assurer qu’elles ont les infrastructures pour enseigner en français.

Questionné sur le cas de l’Académie Rivier, dont un organisme indépendant a été mandaté pour étudier l’idée d’acheter le bâtiment, afin d'en faire une école francophone, Scott Moe a dit que son gouvernement va continuer de travailler de concert avec les communautés francophones pour que leurs enfants puissent avoir accès à une éducation en français.

On doit s’assurer que [les communautés] ont les infrastructures adéquates. Que ce soit un partenariat avec l’Académie Rivier ou bien la construction d'un nouveau bâtiment, c'est le genre de discussion que nous avons présentement et que nous continuerons d’avoir , a-t-il dit.

On doit continuer à construire plus d’écoles , a rajouté le chef du Parti saskatchewanais en faisant référence à l’éducation francophone.

Le cas de l'Académie Rivier avance

Lors du point de presse, un porte-parole officiel du Parti saskatchewanais a confirmé que le plan de faisabilité visant à acheter et rénover l’Académie Rivier est présentement entre les mains des fonctionnaires de la province.

Estelle Hjertaas, la présidente de la Société canadienne-française de Prince Albert (SCFPA), l’un des deux organismes avec le conseil de l’École Valois à avoir développé le plan d’affaires, s’est montrée rassurante face au processus entamé.

C’est très bon pour la communauté de Prince Albert. On est excité d’avoir les résultats [de l'organisme indépendant]. On attend de savoir ce que le rapport dit , a-t-elle précisé.

On comprend si le gouvernement ne veut pas prendre de décision avant les élections. On est confiant que les candidats iront de l’avant [avec le dossier]. Estelle Hjertaas, présidente de la Société canadienne-française de Prince Albert

Les partis réagissent

Le Parti Saskatchewanais a confirmé samedi que la décision d'aller plus loin avec la proposition faite par la SCFPASociété canadienne-française de Prince Albert et le conseil de l'École Valois serait prise suite aux élections de cet automne.

De son côté, le Nouveau Parti démocratique (NPD) s’est engagé à respecter le processus d’évaluation en cours s’il est mis à la tête du gouvernement.

La communauté francophone de la Saskatchewan contribue tellement à la diversité et au tissu social de notre province, et l’entente avec les écoles francophones fait partie intégrante de la construction de la culture et de l’identité fransaskoises , affirme Ryan Meili, le chef du NPDNouveau Parti démocratique .

[Si le NPD lNouveau Parti démocratique ’emporte] nous respecterons l'entente [en cour à Prince Albert] et irons de l’avant avec les nouvelles écoles à Saskatoon et à Prince Albert , dit-il.

En 2019, le gouvernement de Scott Moe s’était engagé à construire trois nouvelles écoles francophones, dont une à Prince Albert.

Avec les informations de Gregory Wilson et de Romain Chauvet.