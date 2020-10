La hausse des cas de Covid-19 se poursuit en Estrie

Un nombre de cas qui s'apparente à ceux rapportés durant la première vague.

En Estrie, selon le dernier bilan de la santé publique, 23 personnes de plus sont infectées, dont 8 à Sherbrooke.

Les groupes d'âge les plus atteints par le virus ont toutefois changé depuis mars dernier.

Pour la première vague, si on regarde les courbes par groupe d’âge, c’était les 80-90 ans et plus alors que les 0-19, c’était la courbe la plus basse. Dans cette deuxième vague, c’est les 20-40 qui sont premiers en termes de nombre et les 0-19, mais on commence à voir arriver les 80 ans et plus aussi. On espère ralentir, mais on voit que ça commence à arriver chez les plus vieux , explique le directeur de la santé publique en Estrie, le Dr Alain Poirier.

Le CHSLD Saint-Joseph de Sherbrooke est toujours classé en veille d’éclosion.

Un de ses employés a été déclaré positif à la covid-19.

Le dépistage de tous les employés et les usagers de l'établissement s'est poursuivi samedi.

Les visites sont suspendues jusqu'à nouvel ordre.