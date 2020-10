Le conteur Cédric Landry sacré Artiste de l’année au Bas-Saint-Laurent

Le conteur, dramaturge et réalisateur Cédric Landry a remporté le prix d’Artiste de l’année Bas-Saint-Laurent du Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ).

Le titre s’accompagne d’une bourse de 10 000 $ qui a été remise au conteur originaire des Îles-de-la-Madeleine lors de l’Assemblée générale virtuelle de Culture Bas-Saint-Laurent.

Dans un communiqué, le CALQConseil des arts et des lettres du Québec indique que les membres du jury ont été charmés par cet artiste authentique et attachant et ont souligné la remarquable interaction qu'il entretient avec son public dans ses spectacles de conte .

Le territoire étant au cœur de ses créations, Cédric Landry y fait rayonner avec beaucoup d'humour la culture des Îles-de-la-Madeleine, sa terre natale , peut-on également lire dans le communiqué.

Cédric Landry se dit honoré par la récompense, qu’il qualifie de belle tape dans le dos .

Je crois que c’est aussi une reconnaissance des dernières années et le rayonnement que mon équipe et moi avons eu , estime-t-il.

Le Bas-Laurentien d’adoption, qui a dû annuler plusieurs spectacles en raison de la pandémie, voit également le prix comme un baume sur une année difficile.

Ça me permet de me positionner et de me dire que quand ça va repartir, je vais repartir moi aussi et je crois que le public et les diffuseurs seront au rendez-vous. Cédric Landry, conteur, dramaturge et réalisateur

Cédric Landry n’est pas le seul conteur lauréat d’un prix d’artiste de l’année du CALQ Conseil des arts et des lettres du Québec en 2020. Fred Pellerin a aussi remporté le titre pour la Mauricie en avril dernier.

En plus de son travail comme conteur, Cédric Landry a écrit plusieurs pièces de théâtre, dont Pierre-Luc à Isaac à Jos. Il a également réalisé la série documentaire Capitaines des hauts-fonds, qui a été diffusée sur les ondes d'ICI Explora.

Prix de la relève à la photographe Geneviève Thibault

Culture Bas-Saint-Laurent a également reconnu le travail de l'artiste Geneviève Thibault en lui remettant le Prix de la Relève artistique du Bas-Saint-Laurent. Ce prix était accompagné d'une bourse de 2000 $ offerte par les cégeps de La Pocatière, de Matane et de Rivière-du-Loup.

Autoportrait de Geneviève Thibault pris au monastère des Ursulines Photo : Genevieve Thibault

Enseignante en photographie au Cégep de Matane, Mme Thibault a présenté son travail au Québec, en Ontario et en Europe. Elle a notamment raconté en images le quotidien des Ursulines de Québec, avant leur départ du Monastère de Québec.

Les membres du comité de sélection ont souligné la grande contribution de Geneviève Thibault au développement de sa discipline et à la vitalité culturelle régionale .

Un nouveau prix décerné à l'historien Richard Saindon

Le premier Prix Andrée et Richard Levesque, qui a pour but de récompenser l'auteur d'une oeuvre mettant le territoire de Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques (KRTB) en lumière, a été remis à Richard Saindon, historien et ancien journaliste à Radio-Canada.

Richard Saindon décrit plus de 6000 événements qui ont marqué la région dans son ouvrage «Chronique du Bas-Saint-Laurent» (archives). Photo : Radio-Canada

Le prix, accompagné d'une bourse de 5000 $, a été décerné à M. Saindon pour son livre Chronique du Bas-Saint-Laurent 1535-2017, qui retrace plus de 6000 événements ayant marqué villes et villages de la région, au fil du temps.

Le Prix Andrée et Richard Levesque, créé grâce à un don offert à la Société d'histoire et de généalogie du Bas-Saint-Laurent, sera remis aux deux ans.