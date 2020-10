De nombreux postes d’infirmières praticiennes restent à pourvoir

Radio-Canada a appris qu’il n’y a que six infirmières praticiennes qui ont été embauchées, toutes à Moncton, au sein du Réseau de santé Vitalité.

Des 32 infirmières praticiennes que la province prévoit engager, 18 doivent être prestataires de soins primaires dans trois cliniques, à Moncton, Fredericton et Saint-Jean; huit doivent travailler en salle d’urgence dans ces trois villes; et six autres doivent être dispersées dans toute la province.

Selon le gouvernement provincial, les postes à Fredericton et à Saint-Jean sont toujours vacants.

Véronique Landry, chargée d'enseignement à l'Université de Moncton, avance que le bassin de professionnels n’est peut-être pas encore suffisant.

Véronique Landry, professeure responsable du programme d'infirmière praticienne à l'Université de Moncton, le 3 octobre 2020. Photo : Radio-Canada

Ça prend un certain temps, quand même, de former des infirmières praticiennes , rappelle-t-elle.

Elle croit que la situation s’améliorera dans la prochaine année, puisque de nouvelles infirmières devraient se voir attribuer sous peu l’un des postes disponibles. Cette année, il y a eu 14 admissions au programme d'infirmière praticienne à l'Université de Moncton, un record.

Ce qu’on espère, c’est d’avoir une planification à long terme d’effectif qui va nous aider à former ces professionnels de la santé , mentionne Mme Landry.

Elle souligne aussi que des programmes de bourses, par exemple, seraient utiles pour former plus rapidement celles et ceux qui effectuent un retour aux études à temps partiel.

Des cliniques qui devaient être établies dans trois villes, seule la clinique pilote de Moncton a ouvert ses portes, en mai, dans un emplacement temporaire. Six infirmières praticiennes y travaillent.

On s’attend d’avoir une charge approximative de 6000 patients qui étaient sur l’attente du 811 pour avoir un prodigueur de soins de santé primaires, donc on va espérer que ça va aider à désengorger les hôpitaux , indique Tina Albert, une infirmière praticienne.

Tina Albert, infirmière praticienne, le 3 octobre 2020. Photo : Radio-Canada

La clinique dans un nouvel édifice aurait aussi des heures d'ouverture plus longues.

Le fait aussi qu’on peut faire de petites interventions médicales, ça va aider également. On peut aussi donner des vaccins , mentionne Mme Albert.

Le Réseau de santé Vitalité croit que tous ses effectifs seront en place à la mi-octobre.

La province souhaite ouvrir les deux autres cliniques prochainement à Fredericton et à Saint-Jean.

D’après le reportage de Wildinette Paul