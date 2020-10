Dépistage de la COVID-19 : des médecins dénoncent le manque d’autonomie de l’IUCPQ

Des médecins de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (ICUPQ) croient que la centralisation des laboratoires médicaux ne donne pas suffisamment d’autonomie à l’hôpital dans la gestion des tests de dépistage de la COVID-19. La situation ajoute à la lourdeur administrative présente au sein de l'établissement, d'après eux.

Le chirurgien cardiaque Frédéric Jacques estime que la mission de l’établissement se perd à travers ce manque d'autonomie.

Selon lui, l’hôpital se retrouve face à une impasse entre sa désignation comme centre pour le traitement de la COVID-19 et son incapacité à être autonome au niveau des laboratoires.

On n’a pas la possibilité de tester rapidement les patients et les employés, pour entre autres pouvoir circonscrire rapidement les éclosions qui pourraient survenir , témoigne celui qui est aussi membre de l’Association des chirurgiens cardio-vasculaires et thoraciques du Québec.

Il signale d’ailleurs qu’il y a quelques semaines, les autorités locales n’ont pas pu faire un dépistage systématique de tous les employés, comme elles le désiraient. Compte tenu de la lourdeur du système centralisé OPTILAB, ça n’a pas été possible. Donc de manière à sauver les meubles, on a dû faire des investigations plus locales pour essayer de contrôler les éclosions , se désole Frédéric Jacques.

Un écouvillon utilisé pour effectuer un test de dépistage. Photo : Associated Press / Jean-Francois Badias

Des tests lents, des activités diminuées

Sans l'autonomie tant espérée, le docteur explique qu'il arrive souvent qu'il est impossible d'obtenir un résultat de test de la COVID-19 rapidement. Les employés des salles d'opération agissent donc comme si le patient était atteint.

Nous, sur la table d'opération, on fait comme si la problématique était-là, dans l'équipement et la protection, parce que le test n'est pas disponible. Mais pour un institut surspécialisé, c'est sous optimal , croit-il.

Ça fait longtemps qu’on demande d’avoir plus de liberté et d’autonomie au niveau de nos laboratoires. Dr Frédéric Jacques, représentant de l’Association des chirurgiens cardio-vasculaires et thoraciques du Québec

De plus, l'IUCPQ est aux prises avec des éclosions dans différents départements, avec des cas parmi les employés et les patients. On doit donc significativement diminuer nos volumes d’activités, pas seulement en chirurgie, mais aussi en procédures diagnostiques qui sont nécessaires au traitement de diverses pathologies , constate le chirurgien cardiaque.

Le bon fonctionnement de l’établissement est pourtant crucial dans le réseau de santé provincial. On est le seul centre dans l’est du Québec à pouvoir offrir certains services, soit en pneumologie ou en cardiologie.

Vendredi, la présidente du Conseil des médecins, dentistes et pharmaciens (CMDP) de l’hôpital, la cardiologue Marie-Hélène LeBlanc, a aussi fait part de ses inquiétudes dans une lettre ouverte publiée dans le journal Le Soleil et adressée au ministre de la Santé, Christian Dubé.

Elle y affirme que le mode de fonctionnement actuel concernant le dépistage de la COVID-19 au sein de l'Institut est dangereux et inefficace dans un contexte de pandémie.

Un système de laboratoire centralisé

Par ailleurs, le chirurgien cardiaque Frédéric Jacques fait remarquer que la liberté et l'autonomie dans la gestion des laboratoires étaient bel et bien présentes avant. Depuis 2017, le système OPTILAB a centralisé les services de biologie médicale, pour former 11 groupes de services, qui répondent aux besoins de 34 établissements.

Même si selon lui, ce système est né d’une bonne intention, il fait remarquer qu'il a été instauré pour rationaliser les coûts. Il soutient que ça augmente aussi les tâches administratives à effectuer.

Par exemple, si on veut faire un test dans notre milieu, on n’a pas la liberté de pouvoir choisir les examens dont on a besoin, on doit toujours se rapporter à une autorité externe , illustre le médecin.

Selon le Dr Frédéric Jacques, le ministère de la Santé est déjà bien au fait de la situation, mais la deuxième vague de COVID-19 est arrivée avant qu’une décision soit prise. Durant l’été, on a fait des représentations auprès du ministère pour lui dire que nos laboratoires dans leur forme actuelle étaient déficients et ne pouvaient pas exercer leur rôle de support de façon appropriée , indique-t-il.

Pour le moment, la direction de l’établissement s’abstient de commentaires. Elle précise par courriel que des discussions sont en cours avec le ministère de la Santé à ce sujet.

Une porte-parole de l'Institut ajoute également que les activités en chirurgie ne sont pas encore retardées. Elle précise toutefois que la situation évolue rapidement.

À la fin septembre, l'IUCPQ a procédé à un dépistage massif des employés. Photo : Radio-Canada / Guylaine Bussière

La COVID-19 à l’IUCPQ

En date de vendredi, 39 intervenants de l’IUCPQ avaient reçu un résultat positif à la COVID-19 et étaient retirés du travail; 37 autres avaient été retirés du travail de façon préventive.

Du côté des usagers atteints de la COVID-19, 21 étaient hospitalisées, dont trois aux soins intensifs.

À cause des éclosions dans le milieu, certains rendez-vous non urgents ont dû être reportés. Les usagers dans ces situations doivent être contactés pour planifier de nouveaux rendez-vous.