La petite randonnée du gros Dickey amasse plus de 40 000 $

On voulait 25 000 $ et au minimum on a 40 000 $ , se réjouit l’organisateur Mark Dickey.

La petite randonnée du gros Dickey, qui se déroulait aujourd'hui à Jonquière, a dû s'adapter à cause de la pandémie. Plusieurs départs se faisaient de façon progressive et le trajet a été modifié pour que ce soit une boucle.

Tout est différent, la boucle il faut la faire neuf fois pour faire l’équivalent du 42 kilomètres qu’on fait d’habitude. Avant il y avait du raccompagnement, des choses comme ça mais là on ne peut pas [...] les gens s'inscrivaient, ce qu’on ne fait pas non plus d’habitude , précise Mark Dickey.

Dons pour la lutte contre le cancer

L’argent récolté sera remis à cinq organismes de la région qui luttent contre le cancer, notamment Cancer-Saguenay ou encore le havre du lac à Roberval.

D'après des informations de Louis Martineau.