Diasporic Dynasty, un collectif pour plus de diversité sur scène à Vancouver

Faire valoir sa différence n'est pas toujours facile, même dans le monde des arts de la scène.

Androsia Wilde ne s'attendait pas à ce que son style d'interprétation d'inspiration africaine soit jugé inacceptable pour les grandes scènes lorsqu'elle a commencé à se produire sur scène dans des spectacles de burlesque à Vancouver il y a six ans.

Elle ne s'attendait pas non plus à être la seule artiste noire dans de nombreuses productions pendant des années.

Mme Wilde est maintenant membre de Diasporic Dynasty, un collectif nouvellement formé qui cherche à défendre et à élever les récits des Noirs, des Autochtones et des autres personnes de couleur (BIPOC, en anglais) sur scène et dans les coulisses de la communauté des arts de la scène de Vancouver.

Il y a beaucoup d'artistes BIPOC qui peuvent considérer que certaines salles ne sont pas vraiment pour eux ou qui ne sont même pas capables de penser pouvoir faire ce genre d'art , déclare Androsia Wilde à propos de la scène locale.

Mais si nous sommes capables de leur fournir une scène et de les faire sortir, ça voudrait dire beaucoup pour moi , ajoute-t-elle.

Diasporic Dynasty s'est formée cet été en réponse aux discussions locales et mondiales soulevées par le mouvement Black Lives Matter qui dénonce le racisme systémique dans de nombreuses industries.

La représentation sur scène et en coulisses

Le collectif a été lancé publiquement à Vancouver jeudi avec une vitrine artistique burlesque en ligne soutenue par les studios KW intitulée Behold Us. La distribution et l’équipe technique étaient composées presque entièrement de personnes noires, d’Autochtones, et d’autres personnes de couleur.

La partie la plus facile du spectacle c'est ce que vous voyez sur scène, mais c'est toute une série d'individus qui permet ça, donc ce serait formidable si nous avions des équipes plus composées de BIPOC , déclare Mme Wilde.

Elle dit que le fait d'avoir un régisseur, un directeur lumière et son, un vidéaste et un photographe en plus d'une distribution entièrement composé de personnes noires, d’Autochtones, et d’autres personnes de couleur travaillant sur la vitrine était une victoire pour le collectif.

Diasporic Dynasty est en pleine croissance et compte actuellement une vingtaine de membres. Le collectif comprend des artistes de burlesque, de drag et d’humour.

Roxy Reverie, une artiste burlesque de 26 ans du collectif, soutient que travailler dans cette vitrine où elle n'était pas la seule personne de couleur l'a aidée à se sentir plus à l'aise pour s'exprimer - sans crainte d'être jugée, de faire face à du racisme ou à des microagressions auxquelles elle a été confrontée dans d'autres productions.

La Dynasty est vraiment incroyable parce que dans les coulisses, je me sentais plus authentique et plus sûre en termes d'identité raciale , a déclaré Mme Reverie.

Selon elle, le collectif ne consiste pas tant à créer un espace exclusif, mais à se rassembler en tant qu'artistes et techniciens de couleur pour trouver des moyens de créer de l'espace dans l'industrie locale et dans la communauté plus large tout en s'élevant les uns les autres.

