Hommage à Joyce Echaquan à Rimouski, pour dénoncer « une mort aussi violente et inacceptable »

La mort de cette jeune femme atikamekw à l'hôpital de Joliette, après qu'elle se soit filmée pour témoigner des mauvais traitements dont elle était victime, a généré une véritable onde de choc dans la province.

Ces rassemblements, c’est ça que ça dit, c’est encore une fois de trop, et on ne va pas rester silencieux devant une mort aussi violente et inacceptable.

Sarah Charland Faucher, coordonnatrice du Carrefour international bas-laurentien pour l’engagement social (CIBLES)