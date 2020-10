Les contrôles routiers à Bromont repoussent certains visiteurs

Le but des contrôles est d’informer les automobilistes des mesures à respecter pour freiner la COVID-19.

On explique aux gens qui proviennent des zones rouges qu’ici en zone orange ils ne peuvent pas fréquenter les restaurants, par exemple, à l’exception des mets pour emporter, les bars, les microbrasseries , précise la sergente duService de police de Bromont, Amélie Vincelette.

Elle assure toutefois que les gens sont très réceptifs. Ils nous posent des questions. Il y en a qui ne savent pas trop les règles, alors on fait de la sensibilisation , ajoute-t-elle.

S’il semble y avoir autant de résidents que de visiteurs qui franchissent ces barrages routiers, selon certains commerçants, les gens en provenance des zones rouges se font plus rares.

La propriétaire de l’auberge Le Madrigal, Sylvie Bédard, explique que les gens ont été nombreux, dans les derniers jours, à annuler leur réservation. À cause des restrictions, ils ne voulaient pas venir , dit-elle.

C’est sûr que d’avoir les policiers à l’entrée de la ville ça refroidi beaucoup les gens. Sylvie Bédard, propriétaire de l’auberge Le Madrigal à Bromont

La commerçante de Bromont a annulé le trois quarts de son calendrier d’ici la fin de l’année.

L’Action de grâce est vide, c’est la première fois. Ça fait 20 ans que je suis en hôtellerie et je n’ai jamais vu ça , assure celle qui se désole de voir la saison des couleurs se terminer ainsi.

Elle n’est pas la seule dans cette situation.

L’Auberge Bromont a choisi de ne plus louer de chambres à compter du 4 octobre. Selon le directeur général du Domaine Château Bromont, Gilbert Lemieux, il s’agit d’une fermeture temporaire qui a été devancée. Elle devait avoir lieu en novembre.

Comme tout le monde, on est touché par la pandémie , a-t-il confié.

Il pourrait être possible de la rouvrir en hiver ou qu'au printemps prochain.

Selon Mme Bédard, c’est une sage décision.

Si on est pour être comme ça, je me dis que moi aussi je vais fermer certaines journées. Ça ne sert à rien d’essayer d’être ouvert et d’avoir des dépenses fixes. Si on peut les éviter, c’est mieux pour nous.

À noter que les activités du Château ne sont pas touchées et que la saison de golf se terminera comme prévu vers la fin octobre.

Pour sa part, si Benoît Roberge de Sports Bromont a connu un très bon mois de septembre, il ne cache passes craintes, d’autant plus qu’une partie de sa clientèle provient de la région de Montréal.

Sûrement qu’il va y avoir un impact. On a déjà eu des appels de clients qui font les transactions par téléphone, mais, pour le moment, ce n’est pas si mal , commente l'homme d'affaires.

Sylvie Bédard, de l’auberge Le Madrigal, essaie de ne pas trop s'en faire.

Je suis plus résiliente qu’au printemps. On va passer au travers, on est capable. On espère juste que ça ne dure pas trop longtemps.

En attendant, la police de Bromont compte mener une autre opération de contrôles routiers la fin de semaine prochaine.