Un message raciste retrouvé sur le chantier de construction de l'hôpital Michael Garron

Ce site a besoin d'une purge de [mot raciste, NDLR] . Cette inscription a été découverte jeudi en fin d'après-midi sur un mur, selon le porte-parole d'EllisDon, Dustin Luchka.

La semaine dernière, deux nœuds coulants ont été trouvés sur ce même site de construction. On y en avait trouvé deux autres en juin.

Au total, sept nœuds coulants ont été découverts sur quatre chantiers de construction à Toronto depuis juin.

Selon un porte-parole de la compagnie EllisDon, il s'agit d'un acte raciste ignoble et s'engage à attraper ses responsables.

En apprenant cet incident, nous avons immédiatement abordé la zone et enlevé les graffitis. Nous avons ouvert une enquête et avons déjà commencé à améliorer la sécurité et la surveillance sur le site, à la fois pour attraper ces criminels et pour garantir que chaque travailleur est à l'abri de la discrimination, de la haine et du sectarisme , a déclaré la société dans un courriel envoyé à CBC News.

L'entreprise affirme qu'elle offre également une récompense de 5000 $ à quiconque pourra les aider à identifier les personnes impliquées dans ces actes.

Nous ne nous arrêterons pas tant que les auteurs n'auront pas été retrouvés et expulsés de notre industrie , poursuit le communiqué.

Mohammed Hashim, un organisateur principal du Conseil du travail de la région de Toronto et de York, a publié vendredi une photo du message raciste sur Twitter. Hashim, qui est également membre du conseil d'administration d'Urban Alliance on Race Relations (Alliance urbaine sur les relations raciales, traduction libre), demande que EllisDon en fasse plus pour contrer les actes racistes sur leur propriété.

Un problème dans l’industrie de la construction

Dans un courriel adressé à CBC News, la porte-parole de l'hôpital Michael Garron, Hannah Ward, a déclaré: Cet acte haineux est une preuve supplémentaire que ce problème est systémique dans l'industrie de la construction .

La compagnie EllisDon s’est dite d’accord dans un communiqué. Elle y a déclaré reconnaître que le racisme systémique dans l'industrie de la construction est réel et assure prendre des mesures pour l'éliminer.