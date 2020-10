Une chasse aux trésors sur les plaines d’Abraham

C'est déjà l'Halloween sur les plaines d'Abraham, pour le plus grand plaisir des familles. La Commission des champs de bataille nationaux innove et invite les enfants à une chasse aux trésors pour emporter, sans contact.

La programmation d’automne des plaines d’Abraham fait en sorte que les familles peuvent s'amuser, tout en respectant les consignes sanitaires pour limiter la transmission de la COVID-19.

On est sur les plaines d'Abraham, à l'extérieur et on en profite en famille. On peut respecter la distanciation sociale comme l'activité est en formule take out, c'est super pratique , explique Élyse Garon.

Cette mère de famille a bien apprécié la nouvelle activité de cette année : la chasse aux trésors.

Pour y participer, il faut se procurer le billet en ligne ou par téléphone. La chasse se nomme Abracadabra se déroule derrière le musée des plaines d’Abraham, sous la marquise. C'est à cet endroit que le préposé dépose le nécessaire pour partir à la chasse aux trésors.

Une affiche de l'Halloween sur les plaines d’Abraham Photo : Radio-Canada / Claudia Genel

Pour divertir

Cette aventure a été conçue au cours des derniers mois.

L'équipe de la Commission des champs de bataille nationaux sentait que les gens avaient besoin de se divertir et souhaitaient le faire en toute sécurité. D'où l'idée du baluchon pour emporter, sans contact.

Nous avons vu qu'il y a un engouement pour ces activités. C'est pour ça qu'on aime présenter les mystères, les aventures et les histoires qu'on raconte ici sur la longueur du parc , explique le guide-animateur Charles-Olivier Jean.

Certains personnages sont plus sombres que d'autres. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Thibault-Delorme

Mesures COVID-19

Conformément aux directives gouvernementales, le musée des plaines d'Abraham est fermé jusqu’au 28 octobre.

Aucun rassemblement n'est par ailleurs permis sur le parc des Champs-de-Bataille, qui regroupe entre autres les plaines d'Abraham et le parc des Braves.

Mais, les familles peuvent effectuer la chasse aux trésors en demeurant en petit groupe.

L’activité se poursuit jusqu'au 8 novembre. La chasse aux trésors prend environ 75 minutes à compléter.